Şanlıurfa'da yangın: Bin dönüm buğday kül oldu

Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle yayılarak yaklaşık bin dönüm buğday tarlasını kül etti.
Yukarı Doruklu ile Boğalı kırsal mahalleleri arasında başlayan yangın, Mehmet Eken ve Nurullah Çelik isimli çiftçilere ait tarlalarda başladı.
Yangını fark eden mahalleliler, traktörlerle müdahale etmeye çalışırken, olay yerine gelen itfaiye ekipleri de yangını kontrol altına almak için yoğun çaba sarf etti. Rüzgarın etkisiyle güçlükle kontrol altına alınan yangında bin dönümden fazla buğday yandı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.