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Şanlıurfa'da yangın: Bin dönüm buğday kül oldu

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Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle yayılarak yaklaşık bin dönüm buğday tarlasını kül etti.

Şanlıurfa'da yangın: Bin dönüm buğday kül oldu mask
Şanlıurfa'da yangın: Bin dönüm buğday kül oldu
Şanlıurfa'da yangın: Bin dönüm buğday kül oldu
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Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle yayılarak yaklaşık bin dönüm buğday tarlasını kül etti.

Şanlıurfa'da yangın: Bin dönüm buğday kül oldu

Yukarı Doruklu ile Boğalı kırsal mahalleleri arasında başlayan yangın, Mehmet Eken ve Nurullah Çelik isimli çiftçilere ait tarlalarda başladı.

Şanlıurfa'da yangın: Bin dönüm buğday kül oldu

Yangını fark eden mahalleliler, traktörlerle müdahale etmeye çalışırken, olay yerine gelen itfaiye ekipleri de yangını kontrol altına almak için yoğun çaba sarf etti. Rüzgarın etkisiyle güçlükle kontrol altına alınan yangında bin dönümden fazla buğday yandı.

Şanlıurfa'da yangın: Bin dönüm buğday kül oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
# Şanlıurfa, Ceylanpınar, yangın, Buğday tarlası, Yukarı Doruklu, Mehmet Eken, Nurullah Çelik, Çiftçi

30 May 2024 - 19:52 - Gündem

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