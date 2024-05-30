Şanlıurfa'da yangın: Bin dönüm buğday kül oldu

Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle yayılarak yaklaşık bin dönüm buğday tarlasını kül etti.

Yukarı Doruklu ile Boğalı kırsal mahalleleri arasında başlayan yangın, Mehmet Eken ve Nurullah Çelik isimli çiftçilere ait tarlalarda başladı.

Yangını fark eden mahalleliler, traktörlerle müdahale etmeye çalışırken, olay yerine gelen itfaiye ekipleri de yangını kontrol altına almak için yoğun çaba sarf etti. Rüzgarın etkisiyle güçlükle kontrol altına alınan yangında bin dönümden fazla buğday yandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı