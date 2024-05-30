Van'da 11 yaşındaki çocuk gölette boğuldu

Van’ın Çaldıran ilçesinde meydana gelen olayda, 11 yaşındaki Muhammed Bingöl gölete düşerek boğuldu.

Avcıbaşı Mahallesi kırsalında pancar toplamak için bulunan Bingöl, eriyen kar ve yağmur suları sonucu oluşan gölete düştü. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine bölgeye gelen AFAD ve itfaiye ekipleri, yaptıkları çalışmalar sonucunda Bingöl'ün cansız bedenine ulaştı. Olay yerine gelen aile yakınları gözyaşlarına boğulurken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı