Elazığspor Filistin ve Doğu Türkistan’ı unutmadı

Elazığ spor şampiyonluk kutlaması yapılırken Filistin ve Doğu Türkistan'ı unutmadı. Elazığspor, 'Filistin asla yalnız değildir' notuyla sosyal medya hesabından bir video paylaşırken, futbolcular da seremoniye Filistin ve Doğu Türkistan bayrakları ile çıktı.

TFF 3. Lig play-off finalinde Elazığspor, 52 Orduspor'u 3-0 mağlup ederek 2. Lig'e çıktılar. Kupa törenine binlerce insan katıldı. Binlerce insanın katıldığı kupa töreninde Elazığspor kulübü ve futbolcuları, Filistin ve Doğu Türkistan’da yapılan zulme karşı sessiz kalmadı.

KUPA TÖRENİNDE FİLİSTİN VE DOĞU TÜRKİSTAN’A DESTEK

Bir dönem Fenerbahçe takımında oynayan Elazığsporlu futbolcu Beykan Şimşek, şampiyonluk kutlamalarında Türk ve Doğu Türkistan bayrakları ile törene çıktı. Futbolculardan Mehmet Eksik, Hasan Ekici, Burak Yamaç, Fatih Kıran Ahmet Ertuğrul Öztürk ve Yiğit Kafkasyalı ise törende Filistin bayrağıyla çıkarak, yapılan zulme karşı sessiz kalmadı. Elazığspor kulübü ise sosyal medya hesabından, 'Filistin asla yalnız değildir' notuyla bir video paylaştı. Paylaşım, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Kaynak: İHA