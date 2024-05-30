Kadircan Esen: İnşaat Mühendisliği okurken hasar tespiti eğitimi almadık Hasar tespit raporları bilimsel değil mi?

Yeni kurulan ve çalışma hayatına başlayan Doğu Akdeniz İnşaat Müteahhit Birlikleri Federasyonu Derneği (DAİMFED), geçen günlerde yapılan tanıtım ve bilgilendirme toplantısında Malatya’da yaşanılan karışıklığa çözüm üretmek istediklerini belirtirken, 6 Şubat depremlerinin hemen ardından yapılan hasar tespit çalışmalarındaki yanlışlara değindiler.

“KAMU İHALELERİNDE VERİLEN BELİRSİZ TABLOLAR VAR”

Doğu Akdeniz İnşaat Müteahhit Birlikleri Federasyonu Derneği (DAİMFED) Malatya Şube Başkanı Kadircan Esen, Malatya’da önemli çalışmalara imza atacaklarını ve şehrin yeniden imarında yaşanabilecek sıkıntılar için fikirler üretmek istediklerini açıkladı. Malatya’nın doğru inşası noktasında bazı öneriler sunan Esen şöyle devam etti:

“Önümüzde çok mesela var. Şu anda rezerv alanların piyasada etkisi anormal şekilde vatandaşları etkilemiş durumda. Yerinde dönüşümlerde tıkanan bir sürecimiz var ki bunların hukuki ve teknik sorunları var. Biz bunlarla alakalı çalışmalar yapmak istiyoruz. Kamu ihalelerinde verilen belirsiz tablolar var, fiyat artışları, devam edemeyecek iş grupları var. Şehrin yeniden imarında yaşanabilecek mülkiyet sıkıntıları var, belirsizlikler var. Bunlarla alakalı fikirler üretmek istiyoruz. Güçlendirme çalışmalarındaki prosedür ve uygulama da sıkıntılar var. Bunları raporlayıp gerekli yerlere iletmeyi düşünüyoruz.”

“BİLİMSEL ÇALIŞMALAR YAPAN KİŞİLERİ ÖN PLANA ÇIKARACAĞIZ”

Bilimle alakası olmayan ancak sosyal medya platformlarında jeolojik yorumlar yapanların önünü keseceklerini belirten Esen,

“Şu anda hasar tespit çalışmalarında az hasarlı ya da hasarsız olarak verilen ama bizim gözümüzde yaşanması çok zor olan statik performansı kurtarmayan binalarımız var. Bunların raporlandırılması için gerekli çalışmalar ve ön raporlar sunmak istiyoruz. İlimizde her ağızdan çıkan ve özellikle sosyal medya platformlarında jeolojik yorumlar yapan kişilerin artık iki dudağından çıkan sözleri ile şehrimize yorumlar yapan değil de bilimsel çalışmalar yapan kişileri ön plana çıkarmak için gerekli adımları atmak istiyoruz. TÜBİTAK’ın şu anda sahada yaptıkları bir jeolojik çalışması var. Bunu da yakinen incelemeyi hedefliyoruz. Şehrimizde AFAD üzerinden hak sahipliklerinin belirsizlikleri ve ödemelerinde geride gelinen bazı noktalarda görüşmeler yapmak istiyoruz. Üniversitelerle iş birliği yapmak istiyoruz”

ifadelerini kullandı.

“HASAR TESPİTLERLE ALAKALI EĞİTİM ALMADIK”

Hasar tespit çalışmaları ile alakalı önemli bir noktaya vurgu yapan Esen,

“Ben inşaat mühendisiyim, inşaat mühendisi hocalarımız var, meslektaşlarımız ve meslek büyüklerimiz var. Bizler hiçbir zaman hasar tespitlerle alakalı eğitim almadık. Bizim lisans eğitimimizde hasar tespiti diye bir şey yok. Ne yazık ki 6 Şubat depremlerinden sonra hasar tespit noktalarında sahaya tamamen genç ve tecrübesiz arkadaşlar alındı. Sahada belirli çalışmalar yaptılar ve bunun acısı hepimiz yaşadık. Sağlam olan binalar yıkıldı. Ağır hasarlı olup da şu anda evlerinde oturan vatandaşlarımız var. Hasar tespitle alakalı üniversitelere ve belli kurumlara derslere eklenmesi ile ilgili çalışmalar yapmak istiyoruz”

şeklinde konuştu.