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Malatyalı polis memuru hayatını kaybetti

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İstanbul’da görev yapan Malatyalı polis memuru geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybetti. Bir süre ulaşılamayan polis memurunun ikametinde kalp krizi sonucu vefat ettiği öğrenildi. Malatyalı polis memurunun İstanbul Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü’nde görev yaptığı bilgisi verildi.

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İstanbul Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü’nde görevli polis memuru Bayram Koç’a (26) bir süre ulaşamayan yakınları daha sonra polis memurunu ikametinde hayatını kaybetmiş bir şekilde buldu. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, hayatını kaybettiği belirlenen polis memurunun cenazesi olay yerindeki incelemelerin ardından adli tıp kurumuna kaldırıldı. Polis memuru Bayram Koç’un cenazesinin yarın Malatya’ya getirilerek Şehir Mezarlığı’na defin edileceği öğrenildi.

Malatyalı polis memuru hayatını kaybetti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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30 May 2024 - 17:34 Malatya- Gündem

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