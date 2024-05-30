Malatya’da doğa ve estetik eğitimleri devam ediyor

Malatya Akçadağ ilçesi Levent Vadisi Jeopark projesi kapsamında doğa ve estetik eğitimlerinin 2’ncisi Akçadağ ilçesinde gerçekleştirildi.

Levent Vadisinin jeomorfolojisi ile estetik rezervinin yakından tanınmasının amaçlandığı vadinin jeolojik, jeomorfolojik ve coğrafi yapısının yanı sıra arkeoloji ve sanat tarihi bakımından önemi, florası ve faunası ile estetiksel ve sanatsal yönü hakkında bilgiler aktardığı eğitimler Plastik Sanatlar Topluluğu ve Levent Vadisi Jeopark Topluluğu öğrencileriyle birlikte gerçekleştirildi.

Eğitimlere, İnönü Üniversitesi öğretim elemanları Prof. Dr. Yüksel Göğebakan, Prof. Dr. Zeki Boyraz, Doç. Dr. Sevgi Dönmez, Öğr. Gör. Levent İskenderoğlu, Fırat Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İsmail Aytaç, İstanbul Üniversitesi öğretim elemanları Dr. Öğr. Üyesi Yıldırım Güngör ile Arş. Gör. Dr. Direnç Azaz’ın yanı sıra Uzman Birol Bayram Güngör, Araştırmacı Fatih Mehmet Çubuk ve Araştırmacı Kemal Kurt da katıldı.

Kaynak: İHA