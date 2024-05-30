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Umudun adı Mehmet Amca! 94 yaşında kanseri yendi

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Malatya'da, kolon kanseri tanısı konulan 94 yaşındaki Mehmet Yüksek yapılan başarılı operasyon sonrası sağlığına kavuşarak taburcu edildi. Yoğun bir tedavi sürecinin ardından taburcu edilen Mehmet Yüksek, evine döneceği için sevinçli olduğunu söylerken Cerrahi Onkoloji Uzmanı Mehmet Onur Gül kanserde erken tanının önemine vurgu yaptı.

Umudun adı Mehmet Amca! 94 yaşında kanseri yendi mask
Umudun adı Mehmet Amca! 94 yaşında kanseri yendi
Umudun adı Mehmet Amca! 94 yaşında kanseri yendi
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Yeşilyurt ilçesinde yaşayan 5 çocuk babası 94 yaşındaki Mehmet Yüksek’e bir buçuk yıl önce rahatsızlığı nedeniyle başvurduğu Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde kolon kanseri tanısı kondu. Tanı sonrası hızlıca tedavisine başlanan yaşlı adam başarılı bir operasyon geçirirken, daha sonra operasyona bağlı fıtık oluştu. Yeniden tedavi altına alınan Yüksek geçirdiği son operasyonla tamamen sağlığına kavuşarak taburcu edildi. Tedavi sürecinin ardından taburcu edilen Mehmet Yüksek evine döneceği için sevinçli olduğunu kaydederek, süreç içerisinde kendine yardımcı olan tüm hastane çalışanları ile doktorlara teşekkür etti.

Umudun adı Mehmet Amca! 94 yaşında kanseri yendi
Umudun adı Mehmet Amca! 94 yaşında kanseri yendi
Umudun adı Mehmet Amca! 94 yaşında kanseri yendi

ERKEN TANI ÖNEM ARZ EDİYOR

Mehmet Yüksek’in operasyonlarını gerçekleştiren Cerrahi Onkoloji Uzmanı Mehmet Onur Gül ise Yüksek’in tedavi sürecine dair bilgiler paylaşarak, Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde 65 yaş üstü hastaların ameliyatlarının gerçekleştirildiğini belirtti. Gül, 65 yaş üstü hastaların kanserden korkmaması gerektiğini aktararak erken tanının önemine vurgu yaptı.

Umudun adı Mehmet Amca! 94 yaşında kanseri yendi
Umudun adı Mehmet Amca! 94 yaşında kanseri yendi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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30 May 2024 - 17:22 Malatya- Yaşam

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