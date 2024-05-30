Umudun adı Mehmet Amca! 94 yaşında kanseri yendi

Yeşilyurt ilçesinde yaşayan 5 çocuk babası 94 yaşındaki Mehmet Yüksek’e bir buçuk yıl önce rahatsızlığı nedeniyle başvurduğu Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde kolon kanseri tanısı kondu. Tanı sonrası hızlıca tedavisine başlanan yaşlı adam başarılı bir operasyon geçirirken, daha sonra operasyona bağlı fıtık oluştu. Yeniden tedavi altına alınan Yüksek geçirdiği son operasyonla tamamen sağlığına kavuşarak taburcu edildi. Tedavi sürecinin ardından taburcu edilen Mehmet Yüksek evine döneceği için sevinçli olduğunu kaydederek, süreç içerisinde kendine yardımcı olan tüm hastane çalışanları ile doktorlara teşekkür etti.

ERKEN TANI ÖNEM ARZ EDİYOR

Mehmet Yüksek’in operasyonlarını gerçekleştiren Cerrahi Onkoloji Uzmanı Mehmet Onur Gül ise Yüksek’in tedavi sürecine dair bilgiler paylaşarak, Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde 65 yaş üstü hastaların ameliyatlarının gerçekleştirildiğini belirtti. Gül, 65 yaş üstü hastaların kanserden korkmaması gerektiğini aktararak erken tanının önemine vurgu yaptı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı