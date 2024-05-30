Malatya’da ayırılamayan kavga Öğrencilerin önünde dakikalarca sürdü

Malatya’da bir okul servisi şoförü ile bir otomobil sürücüsünün yol verme nedeniyle çıkan tartışması kavgaya dönüştü o anlar kameraya yansıdı. Öğrencilerin de olduğu servisin sürücüsü ile otomobilde bulunan sürücü ve yanındaki yolcu arasında kavgayı ayırmak için çevredekilerin büyük uğraş verdi.

Malatya SGK kavşağına yakın bir noktada bir okul servisi ile otomobilin sürücüsü arasında yol vermeme nedeniyle çıktığı öne sürülen kavga cep telefonu kamerasına yansıdı. Kavgayı ayırmak isteyen bir kadının da yere düştüğü olayda sürücüler zor da olsa araçlarına bindirilirken tam bitti denen kavga kısa süre sonra yeniden alevlendi.

Taraflardan birinin bıçak çektiği görülen kavgada serviste bulunan lise öğrencilerinin de kavgayı ayırmak için çaba sarf ettikleri görüntülere yansıdı. Uzun süren kavga sonrası çevredeki vatandaşların güçlükle ayırdığı taraflar araçlarına binerek olay yerinden ayrıldı. Şans eseri kimsenin yaralanmadığı kavgada ise geriye trafikte yaşanan görüntüler kaldı.

Kaynak: İHA