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30 Mayıs 2024 Malatya’da kaç kişi vefat etti?

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Malatya’da bugün 8 kişi vefat etti. Vefat edenlerin isim ve taziye adresleri şu şekilde:

30 Mayıs 2024 Malatya’da kaç kişi vefat etti mask
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“62 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Bedri Yıldırım’ın taziye adresi: Sarıcıoğlu Mahallesi, Battalgazi,

64 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Hatice Kaya’nın taziye adresi: Dilek Mahallesi, Köprü Küme Evleri, Yeşilyurt,

69 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Zekine Güler’in taziye adresi: Çilesiz Mahallesi, Yeşilyurt,

83 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Aliseydi Aksüt’ün taziye adresi: Yavuz Selim Mahallesi, Yeşilyurt,

85 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Cevahir Şahin’in taziye adresi: Tecde Mahallesi, Güngör Caddesi, Gülzehra Sitesi, Yeşilyurt,

77 yaşında vefat eden ve Yazıhan Malatya Mezarlığına defnedilen Gül Ali Gürer’in taziye adresi: Paşaköşkü Mahallesi, Battalgazi,

83 yaşında vefat eden ve Orduzu Mahallesi Battalgazi Mezarlığına defnedilen Abdullah Zorver’in taziye adresi: Tandoğan Mahallesi, Battalgazi,

90 yaşında vefat eden ve Girmana Hekimhan Mezarlığına defnedilen Ahmet Önal’ın taziye adresi: Girmana, Hekimhan.”

 

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30 May 2024 - 16:56 Malatya- Gündem

Mahreç  Murat İpekten

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