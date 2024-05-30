30 Mayıs 2024 Malatya’da kaç kişi vefat etti?

“62 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Bedri Yıldırım’ın taziye adresi: Sarıcıoğlu Mahallesi, Battalgazi,
64 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Hatice Kaya’nın taziye adresi: Dilek Mahallesi, Köprü Küme Evleri, Yeşilyurt,
69 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Zekine Güler’in taziye adresi: Çilesiz Mahallesi, Yeşilyurt,
83 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Aliseydi Aksüt’ün taziye adresi: Yavuz Selim Mahallesi, Yeşilyurt,
85 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Cevahir Şahin’in taziye adresi: Tecde Mahallesi, Güngör Caddesi, Gülzehra Sitesi, Yeşilyurt,
77 yaşında vefat eden ve Yazıhan Malatya Mezarlığına defnedilen Gül Ali Gürer’in taziye adresi: Paşaköşkü Mahallesi, Battalgazi,
83 yaşında vefat eden ve Orduzu Mahallesi Battalgazi Mezarlığına defnedilen Abdullah Zorver’in taziye adresi: Tandoğan Mahallesi, Battalgazi,
90 yaşında vefat eden ve Girmana Hekimhan Mezarlığına defnedilen Ahmet Önal’ın taziye adresi: Girmana, Hekimhan.”
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.