İşçilik pahalandı pahalılık o ürüne de yansıdı

Düğün sezonunun açılmasıyla birlikte kadınlar giyeceği gelinliği ve alacağı abiyeyi düşündüğü kadar uygun bulduğu ayakkabıyı almak için de düşünüyor. Ancak özenle seçilen gelin ve abiye ayakkabıların fiyatı işçiliğine göre değişiyor. “Şu anda gelin ve abiye ayakkabıların fiyatı ne kadar? Ayakkabılarda fiyat farkı neyden kaynaklı? Bu sene düğün ayakkabılarına yüzde kaç zam yapıldı?” sorularını merak edenler için ayakkabı esnafları BUSABAH Medya’ya konuştu. İşte detaylar…

“SEDEF GELİN AYAKKABISI BİN 500 TL”

Ayakkabı esnafı Hasan Topgül, kalite farkından kaynaklı ayakkabı fiyatlarının değiştiğini vurgulayarak,

“Yıllarca ben Ayakkabıcı Pazarı'nda ayakkabıyla ilgili toptan perakende meşguliyetimiz vardı. Fiyatlarımız piyasanın altında. Biz kendimiz toptancı olduğumuz için piyasanın yüzde 20 fiyatların altında. Bizde 300 TL’den başlıyor bin TL’ye kadar gelin ayakkabısı mevcut. Şimdi ekonomi krizden kaynaklı fiyatlar atıyor. Bizde hem 300 TL’ye hem de bin TL’ye kadar düğün ayakkabısı var ama kalite farkı oluyor. Şimdi aynı üründe aynı model olup da işçiliğinden malzemesinden dolayı fiyatlar farklı olabiliyor. Örneğin diyelim kim normal bir klasik ayakkabı alsa 400-450 TL ama platform gelin ayakkabılarımız var ve bunlar sedef olduğu için kaliteli O yüzden bin ve bin 100 TL’ye satıyoruz. Daha önce elimizde kalan gelin ayakkabılarımız var. Onlarda 300 TL’ye kadar satılıyor. Bizde düğün ayakkabıları olarak gelin ayakkabısı, abiye ayakkabısı olarak rugan, staletto, platform çeşitleri mevcut”

ifadelerini kullandı.

“PAHALI İŞÇİLİK AYAKKABI FİYATLARINA YANSIDI”

İşçilik pahalandıkça ayakkabı fiyatlarına yansıdığını belirten ayakkabı esnafı Topgül,

“Bizim ürünlerimiz hepsi yani petrol ürünleri olduğu için hep kimyasal maddeden yapılan ve yüzde 80’i imitasyon olan bayan ayakkabılarımız var. Petrol üründen dolayı dolara, euroya bağlı oluyor. Artık işçilik çok pahalandı. Daha önce bir çift ayakkabının işçiliği 50 TL ise şimdi 100 TL oldu. Bu yüzden otomatik olarak yeni fiyatlara yansıyor. Biz elimizden geldiği kadar cüzi karlarla vatandaşı memnun etmeye, onları ihtiyaçlarını karşılamak istiyoruz. Bizde de çok büyük bir kar oranları yok. Biz yüzde 50 kazandığımızda iyi diyoruz”

dedi.

“DÜĞÜN AYAKKABILARI 500 TL’DEN BAŞLIYOR”

Ayakkabı esnafı Mikail Mor, ayakkabı fiyatlarının geçen yıla göre büyük bir artış yaşanmadığını söyleyerek,

“25 yıl oldu ayakkabı satıyorum. Düğün ayakkabıların fiyatı 500 TL’den başlıyor. 700-800 TL’ye kadar ayakkabılarımız var. Gelin ayakkabılarını bin 100 ve bin 200 TL’ye satıyorum. İşçiliğinden kaynaklı ayakkabıda fiyat artışı oluyor. Geçen yıla oranla ayakkabı fiyatlarında bir fark yok. Çünkü sadece 200-300 TL olduğundan fazla bir artış yok. Günde 2-3 çift ayakkabı satıyorum. Burada fazla bir iş yapamıyoruz”

diye konuştu.

“FİYATLAR 2 MİSLİ OLSA DA BİZİM İNSANIMIZ ALIR”

Fiyat konusunda insanların memnun olduğunu vurgulayan ayakkabı esnafı Uğur Şener,

“Abiye ayakkabı fiyatları gayet uygun. 600-bin TL’ye satıyorum. Ekonomik kriz var diye insanları avutuyorlar ama insanlar halinden çok memnun. İnsanlar alıştı fiyatlara ve fiyatlar 2 misli olsa da bizim insanlarımız yine alır. 2 yıl önceye göre fiyatlar 6 misli arttı. Geçen yıl 400 TL olan ayakkabı bu yıl 600 TL oldu. Bu yıl belli bir beklentimiz yok ve bir hesap yapmak doğru değil”

ifadelerine yer verdi.

“YÜZDE 100’E YAKIN ZAM GELDİ”

Ayakkabı esnafı Fahrettin Aksoğan, son olarak tasarım grubundan seçilecek gelin ayakkabısı fiyatlarının yüksek olacağını belirterek,

“Hazır ayakkabı satıcısıyım. Biz daha düğün için yeni ayakkabı getirmedik. Bu yüzden daha önceden kalan ayakkabıları 500-600 TL’ye satıyoruz. Yeni gelecek olan düğün ayakkabıların fiyatı 800 ve bin TL olacak. Çünkü yüzde 100’e yakın zam geldi. Normal bir gelinlik ayakkabısını 800 veya bin TL’ye alabilirler ama tasarım grubundan seçerlerse daha üst fiyatlara çıkar. Depremden önce 200-300 TL olan ayakkabı şimdi 800 TL’ye satılıyor. Ayakkabının modeli, kalitesi ve türü fiyatı etkiliyor”

sözleriyle cümlelerini noktaladı.