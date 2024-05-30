Malatya’da 7 büyüklüğünde deprem olabilir mi?

Malatya ile beraber 11 ilde meydana gelen 6 Şubat 2023 depremleri, fay hareketlerinin ne kadar büyük zararlar doğurabileceği konusunu gözler önüne serdi. Büyük kayıplar yaşatan ve büyük zararlara neden olan depremlerin ardından vatandaşlar fay hareketlerini ve hangi fayın kaç büyüklüğünde deprem üretebileceğini merak ederek uzman görüşlerini takip etmeye, araştırma yapmaya başladı. Jeoloji Mühendislerinin ve uzmanların yaptığı açıklamalar daha sık takip edilirken deprem ve depreme dirençli kentlerin önemi de bir kez daha anlaşıldı. Malatya’da oluşabilecek olası depremler hakkında bazı açıklamalarda bulunan deprem uzmanlarından bazıları “Malatya’da 7 ve üzeri deprem yok” derken bazı uzmanlar ise 7 büyüklüğüne kadar deprem yaşanabileceğinin altını çizdi.

“MALATYA’DA 7 VE ÜZERİ DEPREM YOK”

Deprem Uzmanı Baturhan Öğüt, 6 Şubat depremleri sonrasında 110 kilometrelik bir fay zonunun kırıldığını belirtti. Doğanşehir Fayının tamamen, Akçadağ Fayının ise Dedeyazı Köyü’ne kadar kırıldığını bildiren deprem uzmanı, tarihteki depremleri de sıralayarak bilgilendirmelerde bulundu. Yer bilimci geçmiş yıllardaki depremleri de sıralayarak “Malatya’da 7 ve üzeri deprem yok sevgili dostlar” dedi.

“7'YE VARAN BİR DEPREM ÜRETME POTANSİYELİ VAR”

Prof. Dr. Şenol Hakan Kutoğlu, Malatya’da yaşanan depremlerin, 30-40 kilometre uzunluğundaki yeni bir fay hattından kaynaklandığını belirtti. Prof. Dr. Kutoğlu, bu yeni fay hattının 30-40 kilometre uzunluğuna sahip olduğunu ve 6.5'tan büyük, 7'ye varan bir deprem üretme potansiyeli olduğunu ifade etti.

HER AN DEPREME HAZIR OLUNMALI

Yapılan uzman açıklamaları bazı kafa karışıklıklarına neden olurken depremin tarihinin ve yerinin tam olarak öngörülemeyeceği ise biliniyor. Bazı ipuçları ve araştırmalar sonucunda öngörülebilen depremlere ise her an gerçekleşebilecekmiş gibi hazırlıklı olmakta fayda olduğu biliniyor. Uzman araştırmaları ve yorumlamaları farklılık gösterebileceği gibi depreme dirençli kentler oluşturmak ve deprem konusunda bilinçli olmanın ise çözüm olabileceği örneklerle belirtiliyor.

Fay hatlarının kırılma tarihleri hemen hemen belirli aralıklarla gerçekleşiyor. Bundan dolayı depremin tarihi veya büyüklüğü tam olarak bilinemese de kırılma periyotları takip edilerek ve fay hareketlerinin birbirine uyguladığı baskılar yorumlanarak öngörüde bulunmak mümkün. Bu yüzden kesin olarak bilinemeyen depreme her an hazır olmakta büyük fayda bulunuyor.

DEPREM DİRENÇLİ KENTLER İÇİN ZEMİN ÖNEMLİ

Oluşan depremlerin büyük hasar oluşturmaması ve can kaybına neden olmaması için ise zemin etüdü yapılan, yer ve zemin yapısına göre inşa edilen yapıların son derece önem arz ettiği kabul edilen gerçeklerden bir tanesidir. Malatya ise çeşitli zemin yapılarının bulunduğu bir şehir. Bu bakımdan inşa çalışmalarında zemin etüdü yapmak, zeminin taşıyabileceği kat yüksekliği ve bina türünü zemine göre belirlemek alınması gereken önlemlerden bazılarıdır.

Malatya’nın zemin yapısı ile ilgili bir açıklama yapan Emekli Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Mehmet Önal, “Malatya’nın zemin özellikleri mahalle ve köy bazında değişiklik göstermektedir. Özellikle şehir merkezinde sıvılaşma özelliği olan zemin var. Detaylı jeofizik çalışması yapmadan sadece zemin sınıfına göre bina yapmak gelecekte tekrar vatandaşa sorun çıkarabilir” açıklamaları ile zemin yapısının önemini vurguladı.

6 Şubat 2023 depremindeki kayıpları ve zararları yeniden yaşamamak için önlem alınması, bilinçli ve deprem dirençli kentler inşa edilmesi konularında ise uzmanlar ve vatandaşlar hemfikir.