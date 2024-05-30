Kızağa çekilen akademisyeni susturamadılar Vatandaş hangi hasar tespitine güvenecek: Gözlemsel mi, deneysel mi?

6 Şubat depremlerinin ardından yapılan hasar tespitler hala kafa karışıklığı yaratmaya devam ediyor. Son zamanlarda mühendislik fakültelerinin inşaat mühendisliği bölümlerinde hasar tespiti ile ilgili bir eğitimin olmadığı iddiaları bulunurken İnönü Üniversitesi Öğretim Görevlisi Vehbi Aluçlu, iddialar hakkında BUSABAH Medya’ya önemli açıklamalarda bulundu.
“HATTA GÖÇMELER DAHİ OLABİLİR DEMEK”
Gözlemsel yapılan hasar tespitlerin net ve doğru sonuçlar vermeyeceğini söyleyen Aluçlu,
“Bu iddialar doğru. Bizim eğitimimizde hasar tespitiyle ilgili özel bir dersimiz yoktur. Biz o eğitimi almadık ama bu işi yapacak tek kişi de inşaat mühendisidir. Yani bunun ötesi yoktur. Başka bir mühendislik dalının gelip bizim yaptığımız binada hasar tespiti yapması mümkün değil. Biz hasar tespitlerini yaparken gözlemsel hasar tespiti yapıyoruz. Bu gözlemsel yapılan hasar tespitleri net sonuç vermez. Bizim binamızın gerçek anlamda performans analizi öğrenebilmemiz için sondajla zeminden örnek alınıp deneyinin yapılması gerekiyor. Zemin emniyet gerilmesinin bulunması gerekiyor. Artı betondan numune alıp onu beton presinde kırıp basınç mukavemetini, betonun kalitesini ölçmemiz gerekiyor ve ultrason cihazımızla da betonun içerisinde kalan donatıların tespit edilmesi gerekiyor. Bunların tespitini yapıyoruz. Bu deneysel sonuçlar neticesinde binamızla ilgili kararı ancak deneysel sonuçlardan sonra verebiliyoruz. Gözlemsel yapılan tespitler özellikle orta hasarlı binalar için çok geçerli olan bir yöntem değil. Taşıyıcı sistemde bir sıkıntısı olmayan, bölme duvarlarında çatlaklar, patlakların olması halinde bu binalara az hasarlı diyoruz. Orta hasarlı bina demek taşıyıcı sistemde kılcal çatlaklar olabilir, derin çatlaklar olabilir. Hatta göçmeler dahi olabilir demek. Taşıyıcı sistem dediğimiz kolon, kiriş, döşeme, perde beton bunlarda çatlaklar, patlaklar olabilir. Burada eğer hasar çok fazlaysa zaten onu ağır hasarlı kabul ederiz. O ağır hasarlıya girer ve bina yıkılır. Ama orta hasarlarla ilgili durumlarda, yaptığımız deneysel sonuçların neticesinde karar verebiliriz”
şeklinde konuştu.
“MÜFREDATA BÖYLE BİR DERS KONULMASINDA FAYDA VAR”
Müfredata böyle bir ders eklenmesinin faydalı olacağını dile getiren Aluçlu,
“Biz bu işin ancak yürütücüsü olabiliriz. Ama dediğim gibi deneysel sonuçlarla. Örneğin doktora gidiyorsunuz sizin kan tahlilinizi istiyor. Röntgeninizi çekiyor. Sonra doktor bunu yorumluyor. Biz de binamız için ancak beton basınç deneyini tabii tutacağımız karot numunesini alarak betonun içerisine koyduğumuz donatılar projesine uygun mu, değil mi? Bunun röntgenini çekerek ve zemini inceleyerek zemininin emniyet gerilmesi gerçek anlamda tespit edilerek mi hesaplar başlamış? Yoksa ezbere bir hesap mı yapılmış? Bunları belirlememiz için deney yaparak bu sonucu bulabiliyoruz. Yani sonuçta bu işi yapacak başka bir mimar, mühendislik dalı olsa zaten bunu yapamaz. Biz de tecrübelerimizle ve deneysel raporlar sonucunda buna karar verme yetkisine sahip mühendisleriz. Müfredata böyle bir ders konulmasında fayda var. Malatya OSB Meslek Yüksek Okulu'nda yapı onarımı ve güçlendirme dersi okutulmakta.
Ama şimdiye kadar bu hasar tespitleriyle ilgili başımıza Türkiye'de çok büyük depremler gelmedi. Bir tek 1999’daki deprem geldi. Bir de şu anda bizim neslin karşılaştığı 6 Şubat depremi olarak karşımıza çıktığı için bunlardan ders çıkartarak mühendislik alanındaki müfredata performans analizi ile ilgili ya da işte hasar tespiti dediğimiz bu dersin de yerleştirilmesinde fayda var diyebiliriz”
ifadelerine yer verdi.
“HASAR TESPİTİ GÖZLEMSELSE ONA ÇOK GÜVENEMEYİZ”
Son olarak vatandaşların deneysel yapılan hasar tespitlere güvenmesi gerektiğini kaydeden Aluçlu,
“Deneysel yapıldığı zaman bu raporları bizi değerlendirebiliyoruz, elimizdeki verileri gerçek anlamda değerlendirebiliyoruz. Yapılan hasar tespiti gözlemselse ona çok güvenemeyiz. Örneğin kan tahlili verdiğimizde orada değerler çıkıyor, alt sınır ve üst sınır var ortada ise değerimiz iyi diyoruz. Burada da öyle deneysel yapılan işlemlere güvenebiliriz. Deneysel olmayan, gözlemsel olanlara güvenmemiz mümkün değil”
dedi.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.