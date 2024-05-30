30 May 2024 - 15:47 - Gündem

Kızağa çekilen akademisyeni susturamadılar Vatandaş hangi hasar tespitine güvenecek: Gözlemsel mi, deneysel mi?

Mühendislik fakültelerinin inşaat mühendisliği bölümlerinde hasar tespit ile ilgili bir dersin olmadığını kaydeden İnönü Üniversitesi Öğretim Görevlisi Vehbi Aluçlu, böyle bir dersin müfredata eklenmesinin faydalı olabileceğini belirti. Yapılan hasar tespitlerde gözlemsel tespit yerine deneysel tespitlere güvenilmesi gerektiğini ifade eden Aluçlu, “Yapılan hasar tespiti gözlemselse ona çok güvenemeyiz. Deneysel yapılan işlemlere güvenebiliriz” dedi.