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Sami Er: 13 noktayı araç parkına uygun hale getirdik

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Trafik tıkanıklıklarının çözülmesi gerektiğini dile getiren Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, İnönü Caddesi’nin en önemli aks olduğunu belirtti. Bu aksta vatandaşların ve esnafların hayatını kolaylaştırmak için geçici park yerleri belirlediklerini kaydeden Er, “Güzergâh boyunca 13 noktayı araç parkına uygun hale getirdik” dedi.

Sami Er 13 noktayı araç parkına uygun hale getirdik mask
Sami Er 13 noktayı araç parkına uygun hale getirdik
Sami Er 13 noktayı araç parkına uygun hale getirdik
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Malatya Büyükşehir Belediyesi normal hayata geçiş sürecinde vatandaşların günlük işlerini kolaylaştırmak için bir dizi uygulamayı hayata geçiriyor. Bu doğrultuda şehrin ana aksında başta esnaflar olmak üzere vatandaşların park sorununu rahatlatmak amacıyla İnönü Caddesi boyunca 13 noktada geçici park alanları oluşturuldu. Toplam 650 araç kapasitesine sahip geçici park yerleri vatandaşlar için kullanıma hazır hale getirildi.

Sami Er: 13 noktayı araç parkına uygun hale getirdik
Sami Er: 13 noktayı araç parkına uygun hale getirdik

İnönü Caddesi üzerinde çift yönlü parklanmayı ortadan kaldırmak ve trafiği akıcı hale getirmek için Malatya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Daire Başkanlığı ile Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığı bir çalışma yaptı. Güzergâh boyunca araçlar için park yeri olabilecek alanlar tespit edilerek, söz konusu alanlar temizlenip tesviyesi yapıldı ve araç parkına uygun hale getirildi.

Sami Er: 13 noktayı araç parkına uygun hale getirdik

Araç parkına uygun hale getirilen alanlardaki çalışmaları yerinde inceleyen Malatya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Sami Er, geçiş sürecinde vatandaşların günlük hayatını kolaylaştırmak için çalıştıklarını söyledi. 

Sami Er: 13 noktayı araç parkına uygun hale getirdik
Sami Er: 13 noktayı araç parkına uygun hale getirdik

“TIKANIKLARI ÇÖZMEMİZ GEREKİYOR”

Bu alanların ücretsiz olacağını belirten Er,

“Şehri hızla normal hayata hazırlamamız gerekiyor. Kısa, orta ve uzun vadede yapacaklarımız var. Şu anda bir geçiş sürecindeyiz. Bu süreçte de tıkanıkları çözmemiz gerekiyor. İnönü Caddesi bizim en önemli aksımız. Bu aksta hemşerilerimizin ve esnafımızın hayatını kolaylaştırmak için geçici park yerleri belirledik. Güzergâh boyunca 13 noktayı araç parkına uygun hale getirdik. Önümüzdeki UKOME toplantısında karar alarak bu alanları vatandaşlarımızın hizmetine ücretsiz olarak sunacağız”

 şeklinde konuştu.

Sami Er: 13 noktayı araç parkına uygun hale getirdik
 

Kaynak: BÜLTEN

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30 May 2024 - 15:41 Malatya- Gündem

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