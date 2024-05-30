Sami Er: 13 noktayı araç parkına uygun hale getirdik

Malatya Büyükşehir Belediyesi normal hayata geçiş sürecinde vatandaşların günlük işlerini kolaylaştırmak için bir dizi uygulamayı hayata geçiriyor. Bu doğrultuda şehrin ana aksında başta esnaflar olmak üzere vatandaşların park sorununu rahatlatmak amacıyla İnönü Caddesi boyunca 13 noktada geçici park alanları oluşturuldu. Toplam 650 araç kapasitesine sahip geçici park yerleri vatandaşlar için kullanıma hazır hale getirildi.

İnönü Caddesi üzerinde çift yönlü parklanmayı ortadan kaldırmak ve trafiği akıcı hale getirmek için Malatya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Daire Başkanlığı ile Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığı bir çalışma yaptı. Güzergâh boyunca araçlar için park yeri olabilecek alanlar tespit edilerek, söz konusu alanlar temizlenip tesviyesi yapıldı ve araç parkına uygun hale getirildi.

Araç parkına uygun hale getirilen alanlardaki çalışmaları yerinde inceleyen Malatya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Sami Er, geçiş sürecinde vatandaşların günlük hayatını kolaylaştırmak için çalıştıklarını söyledi.

“TIKANIKLARI ÇÖZMEMİZ GEREKİYOR”

Bu alanların ücretsiz olacağını belirten Er,

“Şehri hızla normal hayata hazırlamamız gerekiyor. Kısa, orta ve uzun vadede yapacaklarımız var. Şu anda bir geçiş sürecindeyiz. Bu süreçte de tıkanıkları çözmemiz gerekiyor. İnönü Caddesi bizim en önemli aksımız. Bu aksta hemşerilerimizin ve esnafımızın hayatını kolaylaştırmak için geçici park yerleri belirledik. Güzergâh boyunca 13 noktayı araç parkına uygun hale getirdik. Önümüzdeki UKOME toplantısında karar alarak bu alanları vatandaşlarımızın hizmetine ücretsiz olarak sunacağız”

şeklinde konuştu.

Kaynak: BÜLTEN