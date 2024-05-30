- Eğitim

Yüksek İhtisas Üniversitesi öğretim üyesi alımı yapıyor

ABONE OL Google News Sayfamız

Yüksek İhtisas Üniversitesi Rektörlüğü, çeşitli fakülte ve bölümlerde görevlendirilmek üzere tam zamanlı öğretim üyeleri alımı yapacak. Başvurular, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve ilgili yönetmeliklere göre değerlendirilecektir.

Yüksek İhtisas Üniversitesi öğretim üyesi alımı yapıyor mask
Yüksek İhtisas Üniversitesi öğretim üyesi alımı yapıyor
Yüksek İhtisas Üniversitesi öğretim üyesi alımı yapıyor
+1
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

BAŞVURU DETAYLARI

Başvuru Başlangıç Tarihi: 20 Mayıs 2024

Son Başvuru Tarihi: 3 Haziran 2024

Kadrolar

Profesör

Doçent

Doktor Öğretim Üyesi

Öğretim Görevlisi

Gerekli Belgeler

Profesör, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi Kadrosu İçin:

Dilekçe (başvurulan kadro, birim, anabilim dalı ve iletişim bilgileri belirtilmeli)

Fotoğraflı özgeçmiş ve yayın listesi

Yayınların indeks bilgileri

Vesikalık fotoğraf (2 adet)

Nüfus cüzdanı örneği

Adli sicil belgesi

Diploma fotokopileri (lisans, yüksek lisans, doktora, doçentlik)

Yabancı dil belgesi

Hizmet belgesi (çalıştığı kurumdan veya e-Devlet’ten)

Bilimsel çalışma ve yayınları içeren dosya ve flash bellekler

Akademik yükseltilme ve atanma puanlama tablosu

Tecrübe belgesi (ilgili tecrübe ve süreyi gösterir SGK hizmet dökümü)

Yüksek İhtisas Üniversitesi öğretim üyesi alımı yapıyor

ORCID NUMARASI

Posta ile yapılacak başvurularda gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ KADROSU İÇİN:

Dilekçe (başvurulan bölüm, kadro, birim ve iletişim bilgileri belirtilmeli)

Özgeçmiş

Vesikalık fotoğraf (2 adet)

Nüfus cüzdanı örneği

Adli sicil belgesi

Yüksek İhtisas Üniversitesi öğretim üyesi alımı yapıyor

Diploma fotokopileri (lisans, yüksek lisans, varsa doktora)

ALES sonuç belgesi (en az 70 puan)

Transkript belgeleri

Askerlik durum belgesi (erkek adaylar için)

Tecrübe belgesi (SGK hizmet dökümü ile birlikte)

Posta ile yapılacak başvurularda gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

Yüksek İhtisas Üniversitesi öğretim üyesi alımı yapıyor

DEĞERLENDİRME VE SINAV TAKVİMİ

Ön Değerlendirme Tarihi: 4 Haziran 2024

Sınav Tarihi: 5 Haziran 2024

Sonuç Açıklama Tarihi: 7 Haziran 2024

Başvurular, şahsen veya posta yoluyla ilgili fakülte dekanlıklarına, yüksekokul ve enstitü müdürlüklerine yapılacaktır. Posta ile yapılan başvuruların son başvuru tarihine kadar ulaşması gerekmektedir.

Daha fazla bilgi ve başvuru detayları için Yüksek İhtisas Üniversitesi resmi web sitesi ziyaret edilebilirsiniz.

Yüksek İhtisas Üniversitesi öğretim üyesi alımı yapıyor
 

Kaynak: Haber Merkezi

# Yüksek İhtisas Üniversitesi, son dakika, son dakika Yüksek İhtisas Üniversitesi, öğretim üyesi alımı, son dakika öğretim üyesi alımı, iletişim, Sınav, Nüfus

30 May 2024 - 15:35 - Eğitim

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL