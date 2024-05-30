Yüksek İhtisas Üniversitesi öğretim üyesi alımı yapıyor

BAŞVURU DETAYLARI
Başvuru Başlangıç Tarihi: 20 Mayıs 2024
Son Başvuru Tarihi: 3 Haziran 2024
Kadrolar
Profesör
Doçent
Doktor Öğretim Üyesi
Öğretim Görevlisi
Gerekli Belgeler
Profesör, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi Kadrosu İçin:
Dilekçe (başvurulan kadro, birim, anabilim dalı ve iletişim bilgileri belirtilmeli)
Fotoğraflı özgeçmiş ve yayın listesi
Yayınların indeks bilgileri
Vesikalık fotoğraf (2 adet)
Nüfus cüzdanı örneği
Adli sicil belgesi
Diploma fotokopileri (lisans, yüksek lisans, doktora, doçentlik)
Yabancı dil belgesi
Hizmet belgesi (çalıştığı kurumdan veya e-Devlet’ten)
Bilimsel çalışma ve yayınları içeren dosya ve flash bellekler
Akademik yükseltilme ve atanma puanlama tablosu
Tecrübe belgesi (ilgili tecrübe ve süreyi gösterir SGK hizmet dökümü)
ORCID NUMARASI
Posta ile yapılacak başvurularda gecikmeler dikkate alınmayacaktır.
ÖĞRETİM GÖREVLİSİ KADROSU İÇİN:
Dilekçe (başvurulan bölüm, kadro, birim ve iletişim bilgileri belirtilmeli)
Özgeçmiş
Vesikalık fotoğraf (2 adet)
Nüfus cüzdanı örneği
Adli sicil belgesi
Diploma fotokopileri (lisans, yüksek lisans, varsa doktora)
ALES sonuç belgesi (en az 70 puan)
Transkript belgeleri
Askerlik durum belgesi (erkek adaylar için)
Tecrübe belgesi (SGK hizmet dökümü ile birlikte)
Posta ile yapılacak başvurularda gecikmeler dikkate alınmayacaktır.
DEĞERLENDİRME VE SINAV TAKVİMİ
Ön Değerlendirme Tarihi: 4 Haziran 2024
Sınav Tarihi: 5 Haziran 2024
Sonuç Açıklama Tarihi: 7 Haziran 2024
Başvurular, şahsen veya posta yoluyla ilgili fakülte dekanlıklarına, yüksekokul ve enstitü müdürlüklerine yapılacaktır. Posta ile yapılan başvuruların son başvuru tarihine kadar ulaşması gerekmektedir.
Daha fazla bilgi ve başvuru detayları için Yüksek İhtisas Üniversitesi resmi web sitesi ziyaret edilebilirsiniz.
Kaynak: Haber Merkezi
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.