Yüksek İhtisas Üniversitesi öğretim üyesi alımı yapıyor

BAŞVURU DETAYLARI

Başvuru Başlangıç Tarihi: 20 Mayıs 2024

Son Başvuru Tarihi: 3 Haziran 2024

Kadrolar

Profesör

Doçent

Doktor Öğretim Üyesi

Öğretim Görevlisi

Gerekli Belgeler

Profesör, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi Kadrosu İçin:

Dilekçe (başvurulan kadro, birim, anabilim dalı ve iletişim bilgileri belirtilmeli)

Fotoğraflı özgeçmiş ve yayın listesi

Yayınların indeks bilgileri

Vesikalık fotoğraf (2 adet)

Nüfus cüzdanı örneği

Adli sicil belgesi

Diploma fotokopileri (lisans, yüksek lisans, doktora, doçentlik)

Yabancı dil belgesi

Hizmet belgesi (çalıştığı kurumdan veya e-Devlet’ten)

Bilimsel çalışma ve yayınları içeren dosya ve flash bellekler

Akademik yükseltilme ve atanma puanlama tablosu

Tecrübe belgesi (ilgili tecrübe ve süreyi gösterir SGK hizmet dökümü)

ORCID NUMARASI

Posta ile yapılacak başvurularda gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ KADROSU İÇİN:

Dilekçe (başvurulan bölüm, kadro, birim ve iletişim bilgileri belirtilmeli)

Özgeçmiş

Vesikalık fotoğraf (2 adet)

Nüfus cüzdanı örneği

Adli sicil belgesi

Diploma fotokopileri (lisans, yüksek lisans, varsa doktora)

ALES sonuç belgesi (en az 70 puan)

Transkript belgeleri

Askerlik durum belgesi (erkek adaylar için)

Tecrübe belgesi (SGK hizmet dökümü ile birlikte)

Posta ile yapılacak başvurularda gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

DEĞERLENDİRME VE SINAV TAKVİMİ

Ön Değerlendirme Tarihi: 4 Haziran 2024

Sınav Tarihi: 5 Haziran 2024

Sonuç Açıklama Tarihi: 7 Haziran 2024

Başvurular, şahsen veya posta yoluyla ilgili fakülte dekanlıklarına, yüksekokul ve enstitü müdürlüklerine yapılacaktır. Posta ile yapılan başvuruların son başvuru tarihine kadar ulaşması gerekmektedir.

Daha fazla bilgi ve başvuru detayları için Yüksek İhtisas Üniversitesi resmi web sitesi ziyaret edilebilirsiniz.

Kaynak: Haber Merkezi