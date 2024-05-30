Malatya’daki emekliler tedirgin Temmuz 2024’de emekli maaşına zam olacak mı?

Emekliler için bu zamların yanı sıra taban maaşın artırılması da gündemde. Şu anki taban maaş 10 bin TL civarında olup, bu rakamın daha da yükseltilmesi planlanıyor. Emeklilerin maaşlarının artırılması ve yaşam koşullarının iyileştirilmesi için çeşitli destek paketlerinin de değerlendirilmekte olduğu belirtiliyor.

TEMMUZ 2024 EMEKLİNİN ZAM BEKLENTİSİ

Temmuz 2024'te emeklilere zam yapılması bekleniyor. Mevcut projeksiyonlara göre, ilk altı aylık enflasyon oranının yüzde 25,46 civarında olması tahmin ediliyor. Bu durumda, SSK ve BAĞ-KUR emeklilerine yaklaşık yüzde 27,21 oranında zam yapılması öngörülüyor.

Ayrıca, emekli maaşlarına ek refah payı eklenmesi de gündemde. Bu, emeklilerin alım gücünü artırmak amacıyla yapılan bir düzenleme olup, zam oranına ek olarak en az yüzde 5 oranında bir refah payı eklenmesi planlanıyor.

Sonuç olarak, Temmuz ayında yapılacak zamların net oranı, TÜİK'in Haziran ayı enflasyon verilerini açıklamasıyla kesinleşecek. Bu veriler 3 Temmuz'da açıklanacak ve zam oranları da bu doğrultuda belirlenecek.

Kaynak: Haber Merkezi