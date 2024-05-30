“Hemşehrilerimizi asla mağdur etmeyeceğiz”

Yeşilyurt Belediye Başkanı İlhan Geçit, 24 Ocak 2020 tarihinde meydana gelen Elazığ Sivrici depreminden sonra 15 Nisan 2020 tarihli 2409 sayılı Cumhurbaşkanı Kararnamesi ile rezerv yapı haline dönüşen Turgut Özal Mahallesi’nde yapımına başlanan Yeşil Yaşam Konutlarında hak sahibi olan mahalle sakinleriyle bir araya geldi.

Geçit, 15 dönümlük alanda toplam 168 dairenin yanı sıra 10 dükkân ile sosyal yaşam alanlarının yer alacağı kentsel dönüşüm konutları için hak sahipliğini elde eden mahalle sakinlerini tek tek dinleyerek, kalıcı çözüm yollarına ulaşmak için fikir alış verişinde bulundu. Samimi bir ortamda karşılıklı görüş alışverişi şeklinde geçen ziyaret sırasında konuşan Geçit, Yeşil Yaşam Konutlarında ev sahibi olan vatandaşları kesinlikle mağdur etmeyeceklerini söyledi.

Yeşilyurt Belediyesi olarak vatandaşların refahı, huzuru ve güvenli yaşamını öncelik haline getirdiklerini ifade eden Geçit, vatandaşların beklenti ve taleplerini dikkate alarak Yeşilyurt’a en iyi, en güzel hizmetleri getirmek için çalıştıklarından bahsetti.

“VAR GÜCÜMÜZLE ÇALIŞIYORUZ”

“Turgut Özal Mahalle’mizdeki kentsel dönüşüm projemizi kısa sürede tamamlayarak vatandaşlarımıza teslim etmek için elimizden geleni yapıyoruz” diyen Geçit, şunları kaydetti:

“Biz bu göreve talip olurken her koşulda vatandaşlarımızın yanında yer alacağımızın sözünü verdik. Seçimler bitti artık milletimize ve sizlere hizmet etme zamanıdır. Herkesin Belediye Başkanı olarak tüm vatandaşlarımızın sorunlarına ve sıkıntılarına çözüm bulmak içinde var gücümüzle çalışıyoruz. Biz tüm hemşehrilerimizin güvenli, sağlıklı ve güzel alanlarda yaşaması için ekibimizle birlikte sürekli çalışıyoruz, sahadayız, sizlerle birlikteyiz. Belediyemizin tüm hizmetlerinin planlı, koordineli ve iyi bir şekilde ilerlemesi için ne gerekiyorsa yapıyoruz. Buradaki konutların da her aşamasını yakından takip ediyoruz, ilgili birimlere gerekli talimatları verdim, buradaki hemşehrilerimizle sürekli irtibat halinde olacağız, bilgilendirme yapacağız. Hak sahibi olan hemşehrilerimizi asla mağdur etmeyeceğiz ve kendilerine her türlü desteği vereceğiz.”

Mahalle sakinleri ise, konutların teslim edilmesi ve mağduriyetlerinin giderilmesi noktasında büyük çaba sarf edeceklerini ifade eden Geçit’e teşekkürlerini sundular.

Kaynak: BÜLTEN