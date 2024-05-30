Battalgazi Belediyesi o sözleşmeyi imzaladı

Battalgazi Belediyesi ve Belediye ve Özel İdare Çalışanları Birliği Sendikası (Bem-Bir-Sen) arasında imzalanan sosyal denge tazminatı sözleşmesi, belediye bünyesinde çalışan memurların haklarını iyileştirmeyi amaçlıyor. Bu sözleşme kapsamında, 2024-2025 yıllarını içeren bir dönem için memurlara ödenen sosyal denge tazminatında yüzde 120'lik bir artış gerçekleştirildi. Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın, sendika ile yapılan görüşmeler sonucunda imzalanan sözleşmenin memur çalışanların haklarını korumak ve iyileştirmek adına önemli bir adım olduğunu belirtti.

Taşkın, sözleşmenin imzalanmasıyla memurlara kanuni olarak belirlenmiş olan yüzde 120'lik tavan tutarı aştıklarını ve bu şekilde sosyal desteği sağladıklarını ifade etti. Başkan Taşkın, çalışma arkadaşlarının haklarına sahip çıkmak ve onların memnuniyetini sağlamak için ellerinden geleni yapacaklarını vurgulayarak, sözleşmenin hayırlı olması temennisinde bulundu ve memurlara başarılar diledi. Bu adım, belediyenin başarısında ve hizmet kalitesinde kritik bir rol oynayan çalışanların haklarına verilen önemi gösteriyor.

BATTALGAZİ BELEDİYESİ İLE BEM-BİR-SEN ARASINDA SOSYAL DENGE TAZMİNATI SÖZLEŞMESİ İMZALANDI

Battalgazi Belediyesi ile Belediye ve Özel İdare Çalışanları Birliği Sendikası (Bem-Bir-Sen) arasında belediye bünyesinde çalışan memurları kapsayan sosyal denge tazminatı sözleşmesi imzalandı.

Battalgazi Belediyesi ile Belediye ve Özel İdare Çalışanları Birliği Sendikası (Bem-Bir-Sen) arasında belediye bünyesinde çalışan memurların haklarında iyileştirme yapılmasını öngören sosyal denge tazminatı sözleşmesi, Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın ve Bem-Bir-Sen Malatya Şube Başkanı Abuzer Akagündüz tarafından imzalandı. Battalgazi Belediyesi'nde görev yapan kamu çalışanlarını ilgilendiren ve 2024-2025 yıllarını kapsayan sosyal denge tazminatı sözleşmesi çerçevesinde memurlara ödenen sosyal denge tazminatına en yüksek oran olan yüzde 120 oranında artış yapıldı.

Memurların haklarında iyileştirme yapılmasını öngören Sosyal Denge Tazminatı Sözleşmesinin hayırlı ve bereketli olması temennisinde bulunan Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın,

“Sendikamızla yapılan görüşmeler neticesinde belediyemizde çalışan memur arkadaşlarımızı ilgilendiren Sosyal Denge Tazminatı Sözleşmesi'ni imzaladık. İmzaladığımız sözleşme ile kanuni olarak belirlenmiş olan yüzde 120 tavan tutar üzerinden sosyal desteği sağlamış olduk. Belediyemizin başarısında, hemşehrilerimize en iyi hizmeti sunma noktasında kritik bir rol oynayan değerli çalışma arkadaşlarımızın haklarına sahip çıkmak, bizim için büyük önem taşımaktadır. Çalışma arkadaşlarımıza hayırlı olsun. Rabbim güzel ortamlarda, güzel başarılara imza atmayı nasip etsin”

dedi.

Kaynak: BÜLTEN