Esenlik indirim çadırından yeni görüntüler Kimi sabah namazında geldi kimi eşini kaybetti

Malatya Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden olan Esenlik marketlerde 34’üncü yıl dönümüne özel kampanya düzenledi. Kampanyaya yönelik olarak Malatya Büyükşehir Belediye binası arkasına kurulan çadır ile indirimli ürünler sunuldu fakat oluşan izdiham, saatlerce süren kuyruklar ile kaş yapayım derken göz çıkarıldı. İndirim çadırına akın eden vatandaşlar bitmek bilmeyen kuyruklarda beklerken bazıları sabah namazının ardından alana geldiğini bildirdi bazıları ise yaşanan izdiham esnasında eşini kaybetti. Vatandaşlar indirimin 40’tan fazla şubesi bulunan Esenlik’in tüm marketlerinde yapılmasının daha iyi olacağını vurgularken bazı vatandaşlar 3-4 saat sırada beklediklerini, geldiklerine pişman olduklarını ve yaşanan izdihamdan rahatsız olduklarını belirtti.

Aynı zamanda bazı vatandaşların aynı üründen çok sayıda satın alması diğer vatandaşlar tarafından olumsuz karşılandı. Çadırda alışveriş yapan kadınların kavga ettiği, bazı yaşlı vatandaşların ise baygınlık geçirdikleri ifade edildi.

“SABAH NAMAZINI KILIP BURAYA GELENLER VAR”

“Bu rezillik değildir de nedir?” diyen Mehmet Gönültaş tüm Esenlik’in tüm marketlerine indirimin yayılması gerektiğini ifade ederek,

“Esenlik’te market mi yok? İndirim yapılacaksa tüm marketlerde yapılsın. Bu insanlara günahtır. Bu çadırla Esenlik marketlerin bir farkı yok, burada yapılabiliyorsa her yerde yapılabilir. Burada uygulanan neden orada uygulanmasın? Madem elinizde malzeme var, tüm marketlere yayın insanlar alışverişini yapsın. Bu yapılan iyilik mi? İnsanlar neden bu kadar rezil oluyor? Ben 08.30’dan beri buradayım, sabah namazını kılıp buraya gelenler var. Her marketlere indirim yayılsa hem bu kadar kalabalık olmaz hem de diğer marketlere örnek olur. Ben Eskimalatya’dan geliyorum. Eskimalatya’daki markette bu indirim yapılsa ben buraya gelmek zorunda kalmam. Ben buraya gelmem, herkes buraya toplanmaz”

dedi.

“İZDİHAMDAN DOLAYI RAHATSIZ OLDUM”

Yaşanan izdihamdan dolayı rahatsız olduğunu belirten Necmettin Diri ise,

“Geçen sefer geldim, aldığım ürünler beni rahatsız etti. Bu kalabalıktan, izdihamdan dolayı rahatsız oldum. Bu bir haftalık iş değil. Bu indirimlerin yayılması lazım. Malatya’daki diğer marketlere de yayılsa hem güzel bir hizmet olur hem de bu kadar kalabalık olmaz. Biz burada bayağı sıkıntı yaşıyoruz. Ben sabah 08.00’de geldim. Yağ, deterjan ve yumurta aldım, bunları da kendim için almadım. Mahalledeki yaşlı biri istedi, ona götüreceğim. Yetkililerin buna bir müdahale etmesi gerekiyor. Buraya alışverişe geldik ama rahatsız olduk. İzdiham var, çok bayılan insanlar oldu. Kadınlar ürünler için kavga ettiler. Zamana yayılsa insanlar gelip bu ürünleri rahatlıkla alabilir. Burada indirim yapılmış ama kaliteli olup olmadığından da emin değiliz. Kalite farkı da var. Az maaş alanlar ya da çalışmayan insanlar geliyor buraya, indirimli ürünler alıyorlar ama aynı kalitede olduğunu düşünmüyorum”

ifadelerine yer verdi.

“BU ŞEKİLDE OLMAMALI”

Vatandaşların aynı üründen kolilerce aldığını söyleyen İlknur Karaköse,

“Halkımıza gerçekten yazık. Bu şekilde olmamalı. İnsanlar gelip aynı üründen koli koli alıyorlar. Bıraksınlar diğer ihtiyaç duyan vatandaşlar da alsınlar ama herkes nefsini düşünüyor. Hadi biz Türkiye’deyiz, savaştaki insanlar ne yapsınlar? Halkımız maalesef aç gözlülük yapıyor. Bir tane alınır, 2 tane alınır fakat bu kadar fazla alınmaz. Her gün indirim olsa bu görüntüler yaşanmaz”

şeklinde konuştu.

“2 SAATTİR KALABALIĞIN İÇİNDE EŞİMİ ARIYORUM BULAMADIM”

Yaşanan izdiham sırasında eşini kaybettiğini söyleyen Mehmet Sarıgül ise çektiği çile ile indirimlerin aynı hesaba geldiğini ileri sürerek,

“Buradan başka bir yerde de açılsa, millet bu rezilliği çekmese olmaz mı? İnsanlar burada zorluk çekiyor. 2 saattir ben kalabalığın içinde eşimi arıyorum bulamadım, Yani düşünün. ‘Anons ettireyim’ diye düşündüm ama ayıp olur diye yaptırmadım. Daha yeni kalabalığın içinde eşimi bulabildim. Buradaki insanların suçu yok, bu belediyenin suçu. 2 veya 3 yerde bu indirimler yapılsaydı, bu görüntüler olmazdı. Esenlik marketler çok fazla var. Hepsinde yapılabilirdi. 700-800 TL para verdim 2 poşet ürün aldım, çektiğim çile ile aynı hesaba geldi”

dedi.

“SÜREKLİ OLURSA DİĞER MARKETLERE DE ÖRNEK OLUR”

İnsanların rezillik çektiğini ileri süren Saniye Karatekin, yapılan indirimlerin sürekli olması halinde diğer marketlere de örnek olacağını ifade ederek,

“Bu kadar izdiham yaşanacağına tüm Esenlikler’de yapılsaydı bu böyle olmazdı. İnsanlar rezillik çekiyor burada. 2 günlük indirim yapılsaydı ama tüm marketlerde yapılsaydı. Yüzde 40 yerine yüzde 20 indirim yapılsaydı ama tüm marketlerde yapılsaydı insanlar bu kadar eziyet çekmezdi. Ben buraya geldiğime pişman oldum. Bu indirimler sürekli de olabilir. Bu indirimler sürekli olursa aynı zamanda diğer marketlere de örnek olur”

diye konuştu.

“BEN AÇILIŞINDAN BERİ BURADA BEKLİYORUM”

İndirim çadırının açılışından itibaren beklediğinin altını çizen Mehmet Çiftçi pişman olduğunu belirterek,

“Ben açılışından beri burada bekliyorum. 3-4 saat oldu ve geldiğime pişman oldum. Bu indirim birkaç markette yapılsaydı ya da genele yayılsaydı insanlar bu eziyeti çekmezdi. Büyük bir izdiham var. Ben şahsen bu düzenden bu kalabalıktan çok rahatsız oldum. Bu indirimlerin genele yayılması gerekiyordu”

ifadelerine yer verdi.