Hatay’da 31 Mayıs’ta elektrik olmayacak! Bu ilçeler dikkat!

Hatay’ın çeşitli ilçe ve mahallelerinde 31.05. 2024 tarihinde yapılacak olan elektrik altyapı çalışmaları nedeniyle planlı elektrik kesintileri gerçekleştirilecek. İşte detaylar:
Altınözü İlçesi, Hanyolu Mahallesi: 9:00-17:00 saatleri arasında tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecek.
Altınözü İlçesi, Erbaşı Mahallesi: Erbaşı, Erbaşı 5, Erbaşı 1, Erbaşı 7, Erbaşı 4 ve Erbaşı 6 Sokaklarına 9:00-17:00 saatleri arasında AG-Hizmet Alım çalışması nedeniyle enerji verilemeyecek.
Antakya İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi ve Gazi Mahallesi: Kesen, İpek, ve Adnan Menderes Sokaklarına 9:00-16:00 saatleri arasında 3.Şahıs çalışması nedeniyle enerji verilemeyecek.
Antakya İlçesi, Üzümdalı Mahallesi: Merkez 1 ve Üzümdalı 18 Sokaklarına 14:00-15:00 saatleri arasında YG-Hizmet Alım çalışması nedeniyle enerji verilemeyecek.
Antakya İlçesi, Kuzeytepe Mahallesi: 9:00-15:00 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecek.
Serinyol Mahallesi ve Anayazı Mahallesi: 9:00-17:00 saatleri arasında Arıza Kaynaklı çalışma nedeniyle enerji verilemeyecek.
Arsuz İlçesi, Arsuz Karahüseyinli Mahallesi ve Arpaderesi Mahallesi: 9:00-17:00 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecek.
Defne İlçesi, Turunçlu Mahallesi: 12:00-13:00 saatleri arasında YG-Hizmet Alım çalışması nedeniyle enerji verilemeyecek.
İskenderun İlçesi, Bitişik Mahallesi: Kaba Ehre, Kozluçukur, Bağli, ve diğer sokaklarına 9:00-17:30 saatleri arasında SCADA altyapı çalışması nedeniyle enerji verilemeyecek.
Kumlu İlçesi, Aktaş Mahallesi: 9:30-17:00 saatleri arasında YG-Hizmet Alım çalışması nedeniyle enerji verilemeyecek.
Payas İlçesi: Kürtül Mahallesi ve diğer sokaklara 10:00-17:00 saatleri arasında YG-Hizmet Alım çalışması nedeniyle enerji verilemeyecek.
Yayladağı İlçesi: Kösrelik, Olgunlar, Şakşak, Yenice, Sungur, Sürütme ve diğer mahallelere 9:00-17:00 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecek.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.