- Gündem

Hatay’da 31 Mayıs’ta elektrik olmayacak! Bu ilçeler dikkat!

ABONE OL Google News Sayfamız

Türkiye genelinde zaman zaman elektrik kesintileri devam ediyor. Hatay’ın çeşitli ilçe ve mahallelerinde 31.05. 2024 tarihinde yapılacak olan elektrik altyapı çalışmaları nedeniyle planlı elektrik kesintileri gerçekleştirilecektir. İşte detaylar:

Hatay’da 31 Mayıs’ta elektrik olmayacak! Bu ilçeler dikkat! mask
Hatay’da 31 Mayıs’ta elektrik olmayacak! Bu ilçeler dikkat!
Hatay’da 31 Mayıs’ta elektrik olmayacak! Bu ilçeler dikkat!
+3
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Hatay’ın çeşitli ilçe ve mahallelerinde 31.05. 2024 tarihinde yapılacak olan elektrik altyapı çalışmaları nedeniyle planlı elektrik kesintileri gerçekleştirilecek. İşte detaylar:

Altınözü İlçesi, Hanyolu Mahallesi: 9:00-17:00 saatleri arasında tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecek.

Hatay’da 31 Mayıs’ta elektrik olmayacak! Bu ilçeler dikkat!

Altınözü İlçesi, Erbaşı Mahallesi: Erbaşı, Erbaşı 5, Erbaşı 1, Erbaşı 7, Erbaşı 4 ve Erbaşı 6 Sokaklarına 9:00-17:00 saatleri arasında AG-Hizmet Alım çalışması nedeniyle enerji verilemeyecek.

Antakya İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi ve Gazi Mahallesi: Kesen, İpek, ve Adnan Menderes Sokaklarına 9:00-16:00 saatleri arasında 3.Şahıs çalışması nedeniyle enerji verilemeyecek.

Antakya İlçesi, Üzümdalı Mahallesi: Merkez 1 ve Üzümdalı 18 Sokaklarına 14:00-15:00 saatleri arasında YG-Hizmet Alım çalışması nedeniyle enerji verilemeyecek.

Hatay’da 31 Mayıs’ta elektrik olmayacak! Bu ilçeler dikkat!

Antakya İlçesi, Kuzeytepe Mahallesi: 9:00-15:00 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecek.

Serinyol Mahallesi ve Anayazı Mahallesi: 9:00-17:00 saatleri arasında Arıza Kaynaklı çalışma nedeniyle enerji verilemeyecek.

Hatay’da 31 Mayıs’ta elektrik olmayacak! Bu ilçeler dikkat!

Arsuz İlçesi, Arsuz Karahüseyinli Mahallesi ve Arpaderesi Mahallesi: 9:00-17:00 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecek.

Defne İlçesi, Turunçlu Mahallesi: 12:00-13:00 saatleri arasında YG-Hizmet Alım çalışması nedeniyle enerji verilemeyecek.

Hatay’da 31 Mayıs’ta elektrik olmayacak! Bu ilçeler dikkat!

İskenderun İlçesi, Bitişik Mahallesi: Kaba Ehre, Kozluçukur, Bağli, ve diğer sokaklarına 9:00-17:30 saatleri arasında SCADA altyapı çalışması nedeniyle enerji verilemeyecek.

Kumlu İlçesi, Aktaş Mahallesi: 9:30-17:00 saatleri arasında YG-Hizmet Alım çalışması nedeniyle enerji verilemeyecek.

Hatay’da 31 Mayıs’ta elektrik olmayacak! Bu ilçeler dikkat!

Payas İlçesi: Kürtül Mahallesi ve diğer sokaklara 10:00-17:00 saatleri arasında YG-Hizmet Alım çalışması nedeniyle enerji verilemeyecek.

Yayladağı İlçesi: Kösrelik, Olgunlar, Şakşak, Yenice, Sungur, Sürütme ve diğer mahallelere 9:00-17:00 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecek.

Hatay’da 31 Mayıs’ta elektrik olmayacak! Bu ilçeler dikkat!

# Elektrik kesintisi, Hatay, hatay Elektrik kesintisi, son dakika, son dakika hatay, son dakika elektrik kesintisi, Defne

30 May 2024 - 12:47 Hatay- Gündem

Mahreç  Murat İpekten

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL