30 May 2024 - 12:47 - Gündem

Hatay’da 31 Mayıs’ta elektrik olmayacak! Bu ilçeler dikkat!

Türkiye genelinde zaman zaman elektrik kesintileri devam ediyor. Hatay’ın çeşitli ilçe ve mahallelerinde 31.05. 2024 tarihinde yapılacak olan elektrik altyapı çalışmaları nedeniyle planlı elektrik kesintileri gerçekleştirilecektir. İşte detaylar: