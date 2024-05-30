Kürecik köyü öğrencileri sanatla buluştu 100. yıla özel 101 eser

Akçadağ ilçesi Kürecik köyü Mehmet Çelik Ortaokulu öğrencileri 3 yıl boyunca yaptıkları yağlı boya çalışmalarından oluşan bir sergi düzenledi. Bir alışveriş merkezinde düzenlenen sergide toplamda 101 yağlı boya eseri sanatseverlerle buluştu.

Mehmet Çelik Ortaokulu öğrencileri tarafından hazırlanan halk oyunları gösterisi ile açılışı gerçekleştirilen sergi, izleyicilerden büyük beğeni topladı. Sergi, öğrencilerin sanatsal yeteneklerini sergilemeleri ve toplumla paylaşmaları açısından oldukça önem arz ediyor.

Serginin açılışa Akçadağ Kaymakamı Adem Topaca, İl Milli Eğitim Müdürü Behçet Bakır, Malatya İl Kültür ve Turizm Müdür Yardımcısı Ali Cengiz, Akçadağ İlçe Milli Eğitim Müdürü Ramazan Cengiz, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

“101 ESER ORTAYA ÇIKTI”

Mehmet Çelik Ortaokulu Görsel Sanatlar Öğretmeni Nazlı Yalçınkaya, 3 yıl boyunca öğrencileriyle birlikte yaptıkları yağlı boya çalışmalarını sergilediklerini belirtti. Yalçınkaya, "Pandemi ve depremler nedeniyle resim sergisi yapamamıştık. Bu yüzden bugün, 3 yıl boyunca yaptığımız yağlı boya çalışmalarını sergiliyoruz. Ortaokul öğrencilerimizle birlikte bu resimleri yaptık. 100. yıla özel sergi yapmak istedik ama 101 eser ortaya çıktı. Sergimiz bugün gün boyunca ziyaretçilerimize açık olacaktır. Ayrıca öğrencilerimiz halk oyunu gösterisi de yapacak. Emeği geçen herkese teşekkür ederiz” şeklinde konuştu.

ÖĞRENCİNİN PERSPEKTİFİNDEN SERGİ

Mehmet Çelik Ortaokulu öğrencisi Ruken Akdal ise sergi hakkında düşüncelerini paylaşarak “Resim öğretmenimiz Nazlı Yalçınkaya ile birlikte burada gördüğünüz resimleri yaptık. Benim favori resmim, Van Gogh’un Yıldızlı Gece tablosu oldu. Neredeyse bütün sanatseverlerin beğendiği bir resim tablosudur. Ayrıca, okulumuzun da adı olan Mehmet Çelik’in resmi, diğer favori resimlerimden birisidir. Resimlerimizde genellikle manzara çalışmaları yapıldı. Elim portre çizimine yatkın olmadığı için ben genelde manzara resimleri çiziyorum. Gelecek hedeflerim arasında ressam olmak yok ama savcı olmak istiyorum. Resim çizmek de insana iyi geliyor, o yüzden herkesi resim çizmeye davet ediyorum" ifadelerine yer verdi.