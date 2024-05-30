30 May 2024 - 12:12 - Eğitim

Öğretmenlik Meslek Kanunu’yla ilgili merak edilenler!

Öğretmenlik Meslek Kanunu’yla ilgili Milli Eğitim Bakanlığı yetkilileriyle görüş alışverişinde bulunduğunu dile getiren Eğitim-Bir-Sen Malatya Şube Başkanı Hüseyin Söylemez, sendika olarak bakanlığa taleplerini sıraladıklarını dile getirdi. Söylemez, “Taslakta olmasını gerekli gördüğümüz konularla ilgili olarak Bakanlık ve TBMM komisyonu nezdinde çalışma ve girişimlerimiz devam ediyor” dedi.