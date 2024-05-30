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Atatürk Evi Müzesi’nde hummalı çalışma

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Geçtiğimiz yıl 6 Şubat’ta meydana gelen ikiz depremlerde hasar alan Atatürk Evi Müzesi’nin restorasyon çalışması devam ediyor. Hummalı bir çalışmanın yapıldığı müzenin yaz ayının sonunda tamamlanması bekleniyor. 

Atatürk Evi Müzesi’nde hummalı çalışma mask
Atatürk Evi Müzesi’nde hummalı çalışma
Atatürk Evi Müzesi’nde hummalı çalışma
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Yüzyılın depremleri olarak tarihe geçen 6 Şubat depremlerinde Malatya yerle bir olmuş, bunlardan tarihi ve kültürel yapılar da nasibini almıştı. Aradan 1,5 yıl geçmesine rağmen hala kendisine gelemeyen şehirde yapım, inşat ve tadilat çalışmaları devam ediyor. Şehir merkezindeki inşatlar yükselirken, tarihi ve kültürel yapılar da ayağa kaldırılmaya çalışılıyor. Bu yapılardan birisi de tarihi Atatürk Evi Müzesi.

Atatürk Evi Müzesi’nde hummalı çalışma

Şimdilerde müzede hummalı bir çalışma yapılıyor. İçi tamamen sökülen ve restorasyonu için çalışmaların başlatıldığı müzenin restorasyon işleminin yaz ayının sonuna doğru tamamlanacağı tahmin ediliyor.

ATATÜRK GÖRÜŞMELERİNİ BURADA YAPTI

Malatya eski İl Milli Eğitim Müdürlüğü karşısında yer alan Atatürk Müzesi, 19. Yüzyılda yapılan taş kesmeli bir Osmanlı eseridir. Malatya’da I. Ulusal Mimarlık akımının etkileriyle yapılmış olan bu bina Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün Malatya geldiğinde kullanıldığı biliniyor. 2 defa Malatya’ya gelen Atatürk, görüşmelerini bu müzede yaptı.

Atatürk Evi Müzesi’nde hummalı çalışma

CUMHURİYET DÖNEMİ FOTOĞRAFLARI YER ALIYORDU

Önceleri halkevi ve halk eğitim merkezi olarak kullanılan bina, yapılan düzenlemelerle müzeye dönüştürülmüştür. Bir salon ve altı ayrı oda halinde düzenlenen müzede; konferans salonu, Atatürk’ün Malatya’ya geldiği zaman kullandığı eşyaların sergilendiği bir oda, Atatürk Kitaplığı ve Cumhuriyet Dönemi fotoğrafları yer alıyordu.

Atatürk Evi Müzesi’nde hummalı çalışma
 

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30 May 2024 - 12:01 Malatya- Gündem

Mahreç  Murat İpekten

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