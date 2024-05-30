Başkan Sadıkoğlu: Malatya'nın nitelikli işgücüne ihtiyacı var

Sadıkoğlu, Malatya'daki fabrikaların depreme rağmen ayakta kaldığını ancak deprem sonrası personelin neredeyse tamamının şehir dışına göç etmesinin üretimi olumsuz etkilediğini belirtti. Şu anda fabrikaların yüzde 70 kapasiteyle üretim yapabildiğini ancak istenen seviyeye ulaşılamadığını dile getirdi.

Ayrıca, Toplum Yararına Program (TYP) gibi istihdam programlarının işleyişi üzerinde duran Sadıkoğlu, özellikle uzun süre işsiz kalanların bu programlardan faydalanması gerektiğini ve özel sektörle koordinasyonun önemine vurgu yaptı Mücbir sebep süresinin uzatılması talebini de dile getiren Başkan Sadıkoğlu, ticari alanların tamamlanmadan ve esnafın yeni iş yerlerine kavuşmadan bu sürenin sona ermesinin yeni sorunlara yol açabileceğini belirtti.

Malatya 1. ve 2. OSB’deki fabrikalarda hemen istihdam edilecek toplam 3 bin 650 personele ihtiyaç olduğunu belirten Başkan Sadıkoğlu,

“İki Organize Sanayi Bölgesinin bulunduğu Malatya’da fabrika binaları depremde ayakta kalmayı başardı. OSB’mizi olumsuz etkileyen tek konu depremle birlikte beyaz yakalılar başta olmak üzere personelin nereyse tamamının il dışına gitmesi oldu. Geri dönüşlerle birlikte şuanda fabrikalar yüzde 70 personel kapasitesi ile üretim yapabiliyor. Hiçbir fabrika personel sayısında 6 Şubat öncesine ulaşamadı. Bu da doğal olarak üretimi düşürüyor. Şehrimizin üretim kapasitesinde ciddi düşüşler var, bu durum kelebek etkisi ile ihracat rakamlarımızı ve Gayri Safi Yurtiçi Hasıla’daki (GSYİH) payımızı olumsuz etkiliyor. İstihdam sorunumuzun etkenlerinden biri de Toplum Yararına Program denilen TYP. Devletimiz vatandaşımızı istihdam etmesin demiyoruz, elbette etmeli. Sosyal devlet anlayışı da bunu gerektirir. Ancak uzun süre işsiz olanlar TYP’den faydalandırılmalı. Bugün TYP’ye başvuran, yarın fabrikadaki işini bırakıp devlet kurumlarında işe başlıyor. Aldığımız bilgiye göre deprem sonrası Malatya’da 2 bin 500 kişi TYP’li olarak farklı kurumlarda istihdam edilmiş durumda. 9 ay çalışıp daha sonra işsiz kalan TYP’li vatandaşımız yeniden iş bulmakta zorlanıyor. TYP sisteminin özel sektör ile koordineli olarak yürütülmesi taraftarıyız. Böyle bir sistem hem işsiz vatandaşımızın hem de işverenimizin faydasına olacaktır. Bu konudaki çözüm önerimizi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile paylaştık”

dedi.

“MÜCBİR SEBEP DEVAM ETMELİ”

Mücbir sebep konusuna da değinen Başkan Sadıkoğlu,

“Malumunuz Mücbir Sebep süresi 31 Ağustos 2024'e kadar uzatıldı. Son kez uzatıldı diye duyuruldu. Ticari alanların inşaatları bitmeden, esnafa ve tüccara yeni iş yerleri teslim edilmeden mücbir sebebin sona ermesi yeni sorunlar doğurur. O nedenle mücbir sebep en az 2 yıl daha devam etmeli. Bu konuda bakanlıklar nezdinde görüşmelerimizi sürdürüyoruz. Hala toparlanamamış binlerce esnafımız varken Mücbir Sebep süresi 3 ay sonra sona ererse birçok işletme faaliyetini sonlandırma durumuna gelebilir. Bu da yeniden işsizliğe ve göçe sebep olacaktır. 2011 yılında Van’da meydana gelen deprem sonrası mücbir sebebin 5 yıl sürdüğünü biliyoruz. Ticareti yerle bir olmuş Malatya, Hatay, Kahramanmaraş ve Adıyaman’da mücbir sebebin 1,5 yıl da sona erecek olmasını anlamamız mümkün değil. Üstelik öyle 3’er 5’er ay uzatmalarla değil, doğrudan 2 yıl uzatılacağına dair açıklama bekliyoruz. Kısa süreli uzatmalarda işletmelerimiz önünü görmede ve planlamalarını yapmada zorlanıyor”

diye konuştu.

“DÜNYA ÇAPINDA RİSKLER ARTIYOR”

Tüm dünyada kapalı bir ekonomiye doğru gidişin olduğunu kaydeden Başkan Sadıkoğlu, ihracat ve ithalat yapan firmalara gelecek için sağlam adımlar atmalarını önerdi. Sadıkoğlu,

“Savaşlar, ekonomik kriz, iklim krizi, salgınlar gibi çoklu krizlerin yaşandığı acımasız bir rekabet dünyasında yaşıyoruz. Tüm dünyada kapalı bir ekonomiye doğru gidişin olduğu bir dönemden geçiyoruz. Dünyadaki çatışmalar azalacağına, artıyor. Rusya-Ukrayna savaşı bir türlü bitmedi. İsrail, Filistin’e yaptığı soykırımda cephesini genişletme derdinde. Yani, dünya çapındaki riskler artmaya devam ediyor. Özellikle, ihracat ve ithalat yapan firmalarımız gelecek adımlarını sağlam atmalı. Planlarını güncellemeli, yeni pazarlara açılmalı”

ifadelerine yer verdi.

“KAHROLSUN ZULMEDENLER VE BU ZULME ORTAK OLANLAR”

Gazze’de 230 gündür devam eden soykırıma da yüksek sesle tepki gösteren ve salondan yoğun alkış alan Başkan Sadıkoğlu,

“7 Ekim'den bu yana düzenlenen saldırılarda 35 bin 531 Filistinli kardeşimiz öldürüldü. Daha 3 gün önce Refah kentinde sivillerin kaldığı çadırların bombalanmasında 66 kişi yanarak can verdi. Filistinli kardeşlerimiz, bizim 6 Şubat günü yaşadıklarımızın daha ağırını 230 gündür evleri başlarına yıkılmış perişan halde yaşıyor. Ne yazık ki şahit olduklarımız, uluslararası hukuk ve insan haklarının koca bir aldatmacadan ibaret olduğunu, hiçbir masumun, hiçbir insanın asla güvende olmadığını gösteriyor. Toplumun tüm kesimlerini Gazze’de yaşanan zulme bir kez daha tepki göstermeye davet ediyorum. Kahrolsun zulmedenler ve bu zulme ortak olanlar”

şeklinde konuştu.

Kaynak: BÜLTEN