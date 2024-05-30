“Kültür seviyesi çok yüksek bir meslek”

Antikacılık, sadece eski eşyaların ticareti değil, aynı zamanda geçmişin izlerini sürme, tarihi ve kültürel mirası koruma çabasıdır. Son yıllarda, bu tutkulu hobi sadece koleksiyoncular arasında değil, geniş bir kitle tarafından benimseniyor ve antika objelerin değeri sadece maddi değil, aynı zamanda tarihi ve duygusal derinliklerini de yansıtıyor. Malatya’da 46 yıldır antikacılık yapan esnaf Necati Şahin, antikacılık hakkında BUSABAH Medya’ya önemli açıklamalarda bulundu.

Günümüzde antika tutkunlarının sayısı giderek artıyor ve bu tutku, sadece eski eşyaların toplanmasıyla sınırlı kalmıyor. Antika pazarları, müzayedeler ve çevrimiçi platformlar, geçmişin parçalarını bulmak ve onlara yeni bir hayat vermek isteyenler için çeşitli fırsatlar sunuyor. Bununla birlikte, antika objelerin sadece estetik veya maddi değil, aynı zamanda tarihi ve kültürel bir anlam taşıdığına olan farkındalık artıyor.

Yaklaşık 46 yıldır antikacılık yapan Necati Şahin, antikacılığın bir kültür olduğunu kaydetti.

“BENİM HİKÂYEM ÖYLE BAŞLADI”

Antikacılığa başlama süreci hakkında bilgi veren Şahin, “Ben 1978 yılında 16-17 yaşlarında antikacılığa başladım. Annem, dedemin elbiselerini yıkarken, elbiselerden yere iki tane delikli para düştü ve benim hikâyem öyle başladı. Delikli 1 ve 2,5 kuruşu biriktirerek başladım. 25 yıl kamuda çalıştım. Emekli olduktan sonra esnaflık yapmaya başladım” şeklinde konuştu.

“ÇOK ZOR VE KÜLTÜR SEVİYESİ ÇOK YÜKSEK BİR MESLEK”

Antikacılığın zor bir meslek olduğunu dile getiren Şahin, “Beşkonaklar’da dükkanım vardı, depremden dolayı dükkanım yıkıldı, daha sonra bana bir konteyner verildi ve şu an Paşaköşkü Kuyuönü Mezarlığı’nın üst kısmında faaliyet gösteriyorum. Ben koleksiyoner olarak başladım ama hayat şartları zor olduğu için antikacılığı ticarete döndürmek zorunda kaldım. Antika eşyalarımı çok seviyorum ben kendimi antikacı olarak görmüyorum çünkü antikacılık çok zor ve kültür seviyesi çok yüksek bir meslektir. Ama yeniden dünyaya gelsem yine antikacı olmak isterdim” ifadelerini kullandı.

Özellikle genç nesiller arasında, antika tutkusu sadece dekorasyon amaçlı değil, aynı zamanda bir yaşam tarzı haline geliyor. Geçmişin izlerini taşıyan bir objenin ev veya ofis dekorasyonunda kullanılması, sahibine o eşyanın geçmişini ve hikayesini anlatma fırsatı veriyor. Bu durum, geçmişin korunması ve kültürel mirasın öneminin vurgulanması açısından son derece önemli.

“BİRİKTİRME ŞANSIMIZ YOK”

Malatya’da antikaya olan talep hakkında bilgi veren Şahin, “Malatya’da antikaya talep var. Benim gibi antikacı 15-20 esnaf var. Onlarda antika alıp satıyorlar, bizim biriktirme şansımız yok, hayat şartları ticareti gerektiriyor. Antika toplamak için İstanbul, Ankara ve Bursa’ya gidiyorum. Malatya’da köylere gitmiyorum, genelde köylerden bana getiriyorlar” diye konuştu.

“KOLEKSİYON SATILMAZ”

Koleksiyonerlikten antikacılığa gidildiğini kaydeden Şahin, “Ben ilk olarak koleksiyoner olarak başladım. İlk önce insan severek alır ve koleksiyondan antikaya doğru gelir. Koleksiyon satılmaz, antika satılır” söyleminde bulundu.

Antika tutkusu, sadece geçmişin izlerini sürmekle kalmıyor, aynı zamanda tarih ve kültürel mirasın korunmasına yönelik bir ilham kaynağı oluyor. Bu tutkunun yaygınlaşmasıyla birlikte, insanlar geçmişin değerini daha fazla takdir etmeye ve korumaya yönelik bir farkındalık geliştiriyorlar. Ancak, bu tutkunun bilinçli bir şekilde yönetilmesi ve sahteciliğe karşı dikkatli olunması önemli.

MEHMET TEVFİK CİBİCELİ- BUSABAH GAZETESİ