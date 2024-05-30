İlaç krizi giderek derinleşiyor

Türkiye ve Malatya’da ilaç bulamama sorunu derinleşerek devam ederken, Türk Eczacıları Birliği 43. Dönem Başkanlık Divanı Üyesi Tahir Özelçi, genelde kronik hastalıkların, şeker hastalığının, kan uyuşmazlığı, kanser ve alzehimer ilaçlarının bulunmadığını dile getirdi. İlaç Fiyat Kararnamesinin kadük olduğunu ve Türkiye’nin ihtiyaçlarına cevap vermediğini belirten Özelçi, “Bu şekilde giderse yabancı ilaç firmalarının tamamı birçok ilacını Türkiye'den geri çekmek zorunda kalıp, Türk insanının da sağlığıyla bir şekilde oynanmış olur” dedi.

Türkiye’nin genelinde olduğu gibi eczacı ve vatandaşların en büyük sorunu olan ilaç bulamama problemi devam ediyor. Uzun zamandan bu yana devam eden ve eş değeri bile bulunmayan bu ilaç soruna bir türlü çözüm bulunmazken, Türk Eczacıları Birliği 43. Dönem Başkanlık Divanı Üyesi Tahir Özelçi, BUSABAH Medya’ya konuşarak önemli açıklamalarda bulundu.

İlaç yokluğunun uzun süredir çözülemeyen, Türkiye’nin kronik bir problemi olduğunu ifade eden Özelçi, 2004 yılında çıkan İlaç Fiyat Kararnamesi’nin artık kadük bir hale geldiğini söyledi.

“AVRO BUGÜN 35 LİRA AMA İLAÇ FİYATI 16,90 TL”

“Dolayısıyla İlaç Fiyat Kararnamesi hem ilaç sanayinin hem eczacıların ihtiyaçlarına cevap vermemektedir” diyen Özelçi, şunları kaydetti:

“Bu nedenle Sağlık Bakanlığının, ilaç sanayinin ve Türk Eczacılar Birliğinin bir araya gelip Türkiye’nin ihtiyaçlarına cevap veren bir İlaç Fiyat Kararnamesi yapmaları lazım. İlaç Fiyat Kararnamesinin temeline baktığınız zaman ilaç fiyatının avroya sabitlenmesi bu da dolayısıyla Avro bugün 35 lira ama ilaç fiyatı 16,90 TL. Dolayısıyla yeni çıkan moleküller, ilaçlar Avrupa'daki ilaç firmaları tarafından Türkiye'ye sokulmamakta. Çünkü ilaç kuru çok az. Bunun çözümü ilk aşamada kısa vadede İlaç Fiyat Kararnamesini değiştirip gerçekten insanların ihtiyacına cevap veren bir İlaç Fiyat Kararnamesi yapıp yani avro kurunu güncelleyip sonrasında da Türkiye'deki yerli ilaç sanayini geliştirip Türk insanının ihtiyacı olan ilacı ülkemizde yapıp dışarıya muhtaç kalmamaktan geçmektedir. Her gün dünyada yeni bir molekül, yeni bir ilaç çıkıyor. Nano teknoloji hızla gelişiyor. İnsanlar genlerine yönelik insana, bireye yönelik, kendinin DNA'sına yönelik ilaç üretilmeye başlıyor. Ama maalesef Türkiye'deki sistem bu ilaçların ülkemize girmemesine, insanlarımızın sağlığına hizmet etmemesine sebep olmaktadır. Bu nedenle ilaç otoritelerinin ve Sağlık Bakanlığı'nın Türk Eczacıları Birliği, Türk Eczacılarıyla birlikte oturup tekrar yeniden bir ilaç hamlesi başlatmasının zamanı gelmiştir.”

“HAYATİ ÖNEM ARZ EDEN İLAÇLAR BULUNAMIYOR”

Bulunmakta sıkıntı yaşanan ilaç türleri hakkında bilgi veren Özelçi,

“Genelde sorun olarak gözüken kronik hastalıkların ilaçları, şeker ilaçları en önemlisi kanser ilaçları bulunamıyor. Hemofili dediğimiz kan uyuşmazlığında görülen hayati önem arz eden ilaçlar bulunamıyor. Bunun yanı sıra antibiyotiklerde de çok büyük sıkıntı yaşanmakta. Antibiyotiklerde sıkıntı yaşanması bilhassa çocuk hastalarımızın ve ailelerinin olumsuz etkilenmesine sebep olmaktadır. Örneğin ünlü bir ilaç firması bazı ilaçlarını Türkiye'de pazarladığı halde geri çekti. Yaklaşık 14 kalem ilacını geri çekti, artık vermiyor. Bunların içerisinde alzheimer hastalarının kullandığı bir ilaç da var ki şu anda hala bütün hastalarımız tarafından eczanelerde sorulmakta. Olmazsa olmaz bir ilaç. Bu şekilde giderse yabancı ilaç firmalarının tamamı birçok ilacını Türkiye'den geri çekmek zorunda kalıp, Türk insanının da sağlığıyla bir şekilde oynanmış olur”

ifadelerine yer verdi.

“HALK SAĞLIĞI ZARAR GÖRÜR”

İnsan sağlığının her şeyden önemli olduğunu kaydeden Özelçi,

“Bulunamayan ilaçların muadili de yok. Eş değeri olmayan ilaçlar bunlar. İnsan sağlığı her şeyden önemlidir. Her şeyin üstündedir. Sağlık, asla ekonomiyle bir araya getirilmemeli ve sağlıkta da tasarruf olmamalı. Tasarruf tedbirlerine baktığınız zaman sağlıkta tasarruf adına eş değer olmayan ilaçları eş değer gösterip eczanelerde hastalara sunmaya çalışılıyor. Jumbo eşdeğer veya başka bir şekilde terapötik eşdeğer, tedavi eşdeğer gibi aslında etken maddesi aynı olmayan, işlevi aynı olmayan, birçok ilaç aynı gruba sokulup bunun en ucuzu hastalara verilmeye çalışılır. Bu doğru bir yöntem değildir. Bu yöntemlerle halk sağlığı zarar görür. Bizim sürekli söylediğimiz şey; ilaç ucuz ama ulaşılabilir olmalı ve sağlıkta da tasarruf olmamalı”

diye konuştu.

“ENFLASYON ORANININ ÇOK ALTINDA BİR ARTIŞ OLUYOR”

İlaç fiyat kararnamesi değiştiği takdirde yaşanan sorunların da çözüme kavuşturulacağını belirten Özelçi,

“İlaç fiyat kararnamesi sürekli ilaç fiyatlarının üzerini baskılıyor. Eczacılarımız açısından ele aldığımız zaman ülke ekonomimizin durumunu herkes büyüyor. Ülkede yaşanan enflasyonu herkes biliyor, esnaflar bir şekilde kendini koruyabiliyor. Fiyatlarını güncelleyebiliyor. Ama ilaç fiyatları Sağlık Bakanlığı tarafından belirlendiği için enflasyon oranının çok altında bir artış oluyor. Dolayısıyla bir taraftan giderlerimiz artarken iş, maliyet, dükkan giderlerimiz atarken bir taraftan da gelirlerimizde çok büyük azalma meydana geliyor. Özellikle deprem bölgesinde, depremi yaşamış bu bölgedeki eczacılar konteynerlerde veya zor şartlarda hizmet vermeye çalışırken çok zorlanıyorlar. Dolayısıyla ekonomileri çok bozuk. Geçen, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcımızın buraya ziyaretinde söylediğimiz şuydu; deprem bölgesindeki eczaneler için mutlaka bir çalışma yapılmalı. Bu çalışma da Sosyal Güvenlik Kurumuna eczanelerin yaptığı bir iskontalar sıfırlanmalı ve reçete hizmet bedelleri maksimum en üst düzeyden alınmalıdır. Malatya'da 42’nin üzerinde eczane şehri terk etmiş veya ruhsatlarını askıya almış durumdalar. Eğer yaşanan zorlu süreç devam ederse Malatya insanına hemşehrilerine hizmet vermek isteyen eczanelerimiz hızla kapanacak ve hizmet veremez duruma gelecekler”

açıklamasında bulundu.