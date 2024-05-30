Malatyalılar Avrupa usulü alışveriş yapıyor

Havaların ısınmaya başlaması ile birlikte sebze ve meyve fiyatlarında bir düşüş yaşanacağı beklenirken fiyatlarda bir düşüş yaşanmaması birçok vatandaş tarafından tepki çekiyor. Sebze ve meyve fiyatlarında düşüş yaşanmamasının nedenleri hakkında BUSABAH Medya’ya konuşan Malatya Sebzeciler Odası Başkanı Yasin Yıldız, önemli açıklamalarda bulundu.

Kurban Bayramının ardından fiyatlarda ciddi derecede bir düşüş beklediklerini kaydeden Yıldız, talebin azalması ile birlikte fiyatlarında yarı yarıya düşeceğinin altını çizdi.

“YARI YARIYA DÜŞECEĞİNDEN EMİNİZ”

Fiyatların, Kurban Bayramının ardından bir düşüş göstereceğini kaydeden Yasin Yıldız,

“Fiyatların düşmemesinin en büyük sebeplerinden biri Kurban Bayramı'nın yaklaşıyor olması ve arz-talep dengesi. Ramazan Bayramı'ndan sonra nasıl talep düştüğü için fiyatlar düştüyse Kurban Bayramı'nda da talep arttığı için fiyatlar biraz yüksek oluyor. Kurban Bayramı'ndan sonra yerli ürünlerin çıkmasıyla beraber fiyatların hemen hemen yarı yarıya düşeceğinden eminiz. Ürün bolluğu var ama talep bolluğu, ürün bolluğunu karşılayamıyor. Tabii ki ihracat yapıyoruz, ihracata gitmesinden kaynaklı bir fiyat dengesizliği oluşuyor. Çünkü ihracatçının aldığı fiyatla, iç piyasanın aldığı fiyat bir olmayınca üretici de ister istemez ürünü ihracatçıya vermeye çalışıyor. O yüzden ürün fiyatları biraz fazlalaşıyor. Ama dediğim gibi Kurban Bayramı'ndan sonra ürün daha da bollaşacak hem de talep bayramdan sonra daha da az olacağı için fiyatlar ister istemez daha da geriye vuracak”

şeklinde konuştu.

“GENEL BİR DÜŞÜŞ BAŞLAR”

Fiyat yüksekliğinde birçok faktörün etkili olduğunu söyleyen Yıldız,

“2 yıl önce nakliye Antalya'dan Malatya'ya 8 bin liraya gelirken şu an 80 bin liraya geliyor. Adana’dan kamyonlar 3-4 bin liraya gelirken şu an 15 bin liraya geliyor. Sadece işçilik ve ulaşım değil birçok faktör fiyatları etkiliyor. Bir zamanlar beğenmeyip çöpe attığımız, siyah kasalar bile bir maliyet. Önümüzde 15 günlük bayram süreci var. Ondan sonra da zaten genel bir düşüş başlar”

ifadelerine yer verdi.

“İHTİYACI KADAR ALIYORLAR”

Vatandaşların artık Avrupa usulü alışveriş yapmaya başladıklarını belirten Yıldız,

“Şu an ağırlıklı olarak tezgahlarda Malatya’nın yerli ürünleri yer almaya başladı. Yeşillik grubu, kiraz ve şeftali şu an en çok tercih edilen meyveler arasında yer alıyor. Ancak vatandaşların talebi eskiye oranla çok düşük. Geçmiş dönemlerde vatandaşlar büyük poşetlerle her üründe 5’er kilo alırken şimdi fiyatlar ve geçim sıkıntısından kaynaklı olarak Avrupa usulü ihtiyacı kadar alıyorlar. Sadece sebze ve meyvede değil her şeyden biraz kısarak alışverişlerini yapıyorlar”

söyleminde bulundu.

“VATANDAŞLAR DA BUNUN FARKINA VARMAYA BAŞLADI”

Marketlerdeki hal günlerine olan talebin artık azalmaya başladığını söyleyen Yıldız,

“Marketlerdeki hal günleri tamamen manipülasyondan ibaret. Bugün belediye marketinin indirimi var. Tezgahlarındaki ürünlerin kalitesine bir bakın, aşırı derecede kötü. Yani çöpe atacakları ürünleri halk günü adı altında indirime koyuyorlar. Ama artık insanlar da bunun farkında. Esnafları da geziyorlar. Ürünün kalitesine bakıyorlar. Böyle olunca hal günlerine talep azaldı. Bir hafta ellerinde kalan ürünleri, fiyat kırarak halk gününde dışarı çıkarıp satmaya çalışıyorlar. Vatandaşlar da bunun farkına varmaya başladı. Çünkü kalitesiz ürün, ucuz para. Vatandaşlar artık yemeyeceği ürüne para vermek istemiyor”

diye konuştu.

“İŞ YERLERİNİN YERİNDE YAPILIP KENDİLERİNE TESLİM EDİLMESİ”

Üyelerinin en büyük talebinin bir an önce iş yerlerine kavuşmak olduğunu ifade eden Yıldız,

“Depremlerin ardından birçok esnaf grubu gibi sebzeci esnaflarını da bir araya toplanması noktasında talep oldu. Gerekli çalışmalar yapıldı ama esnafta birlik sağlanamadığı için bu yapılmadı. Depremlerde odamıza bağlı 45 üyemizin iş yeri yıkılmıştı. Onlara da konteyner tahsisi yaptık. Ancak mevcut yerlerini bırakıp verdiğimiz konteynerlere geçmediler. Esnaf Odaları Birliği’de o konteynerleri farklı esnaflara dağıttı. Şu an üyelerimizin en büyük talebi iş yerlerinin yerinde yapılıp kendilerine teslim edilmesi”

açıklamasında bulundu.