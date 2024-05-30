Çocuğun başarısını durduran o davranışlar

Başarılı çocuk yetiştirmek isteyen aileler çeşitli kurslara göndererek bunları sağlayabileceğini düşünüyor. Oysa ki başarı önce çocuğun aklını kullanmasıyla başlıyor. Ancak bunun için aileler çocukların davranışlarını gözlemleyerek hareket etmesi gerekiyor. Çünkü birçok faktör çocukta başarıyı durduruyor. “Çocuğun başarısını etkileyen faktörler neler? Anne ve babanın tutumu nasıl olmalı? Çocukta duygusal bağ kurmak neden önemli? Çocuğun başarısını etkileyen hastalıklar neler? Aileler rutin kontrolü sağlamalı mı? Aileler çocuklarındaki başarısını artırmak için nasıl yaklaşmalı?” sorularını merak eden ebeveynler için Uzman Psikolog Sevgi Altan BUSABAH Medya’ya konuştu. İşte detaylar…

“ÇOCUĞUN BAŞARISINI ETKİLEYEN BİRÇOK FAKTÖR VAR”

Çocuğun başarısını etkileyen faktörler olduğunu belirten Uzman Psikolog Sevgi Altan, “Çocuğun başarısını etkileyen birçok faktör var. Çevresel faktörler, genetik etkenler, fiziksel durumlar gibi etkenler var. Ebeveyn tutumları da bunun başında gelmekte. Anne ve babanın çocuğu başkalarıyla kıyaslaması çocuğun başarısını olumsuz yönde etkilemekte. Çünkü çocuğu ciddi manada yetersizlik duygusunu yönlendirir. Bu yüzden tutuma dikkat etmek gerekiyor” şeklinde konuştu.

“BAŞARIDA ANNE VE BABANIN TUTUMU ÖNEMLİ”

Uzman Psikolog Altan, anne ve babanın tutumu karşısında çocuğun sergilediği davranıştan bahsederek, “Anne ve babanın farklı bir tutum içerisinde olması o tutumlarını değiştirmesi çocukta başarıyla ilgili olumsuz şekilde ilerlemesine sebebiyet verir. Değişkenliğin her zaman olduğu durumlar çocukta davranışları konusunda emin olamaz. Yani böyle yaptım acaba yanlış mı yaptım? Veya da tepkileri nasıl olacak diye kendi içerisinde de bu sefer çelişkiye düşecek. Anne babanın en büyük olumsuz davranışından bir mükemmeliyetçi olarak yaklaşım daha iyisi olsun diye söylerken çocuğu aslında olumsuzluğa daha fazla sürükleniyor ve çocuk başarılı olma yollarından çok anne babaya sadece memnun etme yollarını girişinde bulunmaya başlıyor. Bu yüzden yaptığı hiçbir şeyden de memnun olmamaya başlıyor” ifadelerini kullandı.

“ÇOCUKLA DUYGUSAL BAĞ KURULMALI”

Başarısızlığa sebebiyet veren birçok durum olduğunu Uzman Psikolog Sevgi Altan şu şekilde anlattı: “Çocukla beraber o duygusal bağ kurulmadığında çocuğun olumlu yanlarından çok daha çok olumsuz yanlarına odaklanma olsun. Bunlar da çocuğu başarısızlığı sürükleyen yan sebeplerdendir. Teknoloji kullanımına bilinçsiz şekilde saatlerin dikkat edilmemesi veya çocuk kilitlerinin olmaması gibi birçok sebepler de çocuğu başarısızlığa sebebiyet verir. Kurallar belirlenirken çocuğun da çocuk olduğunu unutmamak gerekiyor.”

“ÖZGÜL ÖĞRENME BOZUKLUĞUNDA PROBLEM YAŞAR”

Uzman Psikolog Altan, çocuğun başarısını etkileyen bazı hastalıkların olduğunu vurgulayarak, “Çocuğun başarısını dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu denilen DHP nörobiyolojik gibi hastalıklar var. Bunlara dikkat etmek gerekiyor. Ailenin de ertelememesi gerekiyor. Çünkü özgül öğrenme bozukluğunda çocuk öğrenme problemi yaşayacak. Çünkü çocuk akademik olarak diğer akranlarına göre daha farklı şekilde ilerlemekte. Harfleri ters okuma, matematiği algılama kısmıyla destek alınması gerekiyor. Uzmandan gecikmeden destek almamız gerekir” dedi.

“OKUL BAŞARISINI DA OLUMSUZ ETKİLER”

Çocukların algılamasında bir sıkıntı olmadığını ve bazı duyguları başarının önüne geçtiğini söyleyen Uzman Psikolog Sevgi Altan, “Çocuklarda algılamayla ilgili herhangi bir sıkıntı yokken duygusal olarak kaygılanmaya daha meyilli olduklarına başarının da önüne geçmektedir. Bu durumda okul başarısını da olumsuz etkiler. Kaygı denilen durum çocuğun okul başarısını, özel hayatını her anlamda odaklanmasına problem yaşayacak” diye konuştu.

“EBEVEYNLER RUTİN KONTROLÜNÜ SAĞLAMALI”

Uzman Psikolog Altan, çocukların sağlıklı şekilde ilerleyebilmesi için dikkat edilmesi gereken durumlar olduğunu belirterek, “Çocuklarda başarıyı etkileyecek olan faktörlerden fiziksel etken fazlasıyla önemli. Çocuğun uyku düzenine dikkat etmek gerekiyor. Çocuğun beslenmesine dikkat etmek gerekiyor. Görme, işitme gibi diğer rutinlerin de kontrolleri sağlanmalı ve ebeveynler tarafından dikkat edilmeli. Çocuğun su içmesi, egzersizler, beslenme gibi durumlara dikkat etmek gerekiyor. Çocukta bunları sağlarken duygusal olarak dikkat etmek gerekiyor ki çocuk daha sağlıklı şekilde ilerlesin. Çünkü istemeden yapılması veya da çocuğa baskıyla yapılması çocukta daha çok olumsuzluğa sürülmesine ve çocuğun aileden uzaklaşmasına sebebiyet verecek” ifadelerine yer verdi.

“BAŞARIYI ARTIRAN YAKLAŞIMLAR”

Son olarak çocuğun başarısını artırmak için ailelerin nasıl yaklaşması gerektiğini söyleyen Uzman Psikolog Sevgi Altan, “Çocukta ilk başta duygusal bağını güçlendirmeli. Evdeki huzur çok önemli. Kavganın gürültünün olduğu bir ortamda çocuk başarıdan çok ailesinin durumuna odaklanacaktır. Çocuğun başarısını veya da başarısız olduğu durumların takibini yakından sağlamalıdır. Kızarak veya ceza kurallarını çok sert şekilde koyarak değil de bunun nedenlerini beraberce bulup beraberce bir yol ilerlemek gerekiyor. Hayatında koymuş olduğu planları varsa bunların takibini beraber sağlamaları gerekiyor. Ufak da olsa sorumluluklar verip neden önemli olduğunu vurgulamak gerekiyor. Çocuğun güçlü olduğu, sosyal becerileri varsa bunlara odaklanmalı. Bunları konuşmaları gerekiyor. Arkadaş çevresi olsun, sosyal çevresi olsun bunlara dikkat edilebilir” sözleriyle cümlelerini noktaladı.