Baskil Fethi Sekin Feribot İskelesi’nde köpek kavgası

Feribot sırası bekleyen araç sürücüleri, ellerine aldıkları taşlarla uzaktan müdahale etmeye çalıştılar fakat başarılı olamadılar. Kavga esnasında köpeklerden biri diğerinin boğazını ısırarak uzun süre bırakmadı. Acı içinde inleyen diğer köpek çevredekilerden yardım beklerken, eline değnek alan iki kişi köpeklerin üzerine yürüdü. Bu sayede boğazı ısırılan köpek, saldırgan köpeğin pençesinden kurtuldu.

Yaralı köpek, topallayarak feribota bindi ve hareket eden feribot, Malatya Atabey İskelesi'ne yanaştığında inerek uzaklaştı. Olay, feribot iskelelerinde hayvanların kontrolsüzce dolaşmasının ne kadar tehlikeli olabileceğini bir kez daha gözler önüne serdi. Çevredeki vatandaşlar, benzer olayların tekrar yaşanmaması için yetkililerden önlem alınmasını talep ettiler.