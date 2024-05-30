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Baskil Fethi Sekin Feribot İskelesi’nde köpek kavgası

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Elazığ’ın Baskil ilçesinde bulunan Fethi Sekin Feribot İskelesi'nde bu sabah saat 07.00 sıralarında Baskil Fethi Sekin Feribot İskelesi'nde yaşanan köpek kavgası, çevredeki vatandaşları şoke etti. İki köpek aniden kavgaya tutuştu ve çevredeki vatandaşların müdahale çabalarına rağmen kavgayı ayırmak mümkün olmadı.

Baskil Fethi Sekin Feribot İskelesi’nde köpek kavgası mask
Baskil Fethi Sekin Feribot İskelesi’nde köpek kavgası
Baskil Fethi Sekin Feribot İskelesi’nde köpek kavgası
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Feribot sırası bekleyen araç sürücüleri, ellerine aldıkları taşlarla uzaktan müdahale etmeye çalıştılar fakat başarılı olamadılar. Kavga esnasında köpeklerden biri diğerinin boğazını ısırarak uzun süre bırakmadı. Acı içinde inleyen diğer köpek çevredekilerden yardım beklerken, eline değnek alan iki kişi köpeklerin üzerine yürüdü. Bu sayede boğazı ısırılan köpek, saldırgan köpeğin pençesinden kurtuldu.

Baskil Fethi Sekin Feribot İskelesi’nde köpek kavgası
Baskil Fethi Sekin Feribot İskelesi’nde köpek kavgası

Yaralı köpek, topallayarak feribota bindi ve hareket eden feribot, Malatya Atabey İskelesi'ne yanaştığında inerek uzaklaştı. Olay, feribot iskelelerinde hayvanların kontrolsüzce dolaşmasının ne kadar tehlikeli olabileceğini bir kez daha gözler önüne serdi. Çevredeki vatandaşlar, benzer olayların tekrar yaşanmaması için yetkililerden önlem alınmasını talep ettiler.

Baskil Fethi Sekin Feribot İskelesi’nde köpek kavgası
Baskil Fethi Sekin Feribot İskelesi’nde köpek kavgası
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30 May 2024 - 10:58 Malatya- Gündem

Mahreç  Besime Güner

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