Tekirdağ’da Hayrabolu Ergene Çerkezköy Malkara ve Marmaraereğlisi etkilenecek!

Elektrik sağlayıcıları tarafından, Tekirdağ’da bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıklandı. Bu açıklamaya göre:
31 MAYIS TEKİRDAĞ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ:
İLÇE: HAYRABOLU
Mahalle Adı
Merkez-Kahya
Tahmini Kesinti Süresi
0,25 Saat
Kesinti Başlangiç Tarihi
31.05.2024 Cuma Saati: 08:00
Elektrik Ne Zaman Gelir ?
31.05.2024 Cuma Saati: 08:15
İLÇE: HAYRABOLU
Mahalle Adı
Merkez-Aydınevler
Tahmini Kesinti Süresi
0,25 Saat
Kesinti Başlangiç Tarihi
31.05.2024 Cuma Saati: 08:00
Elektrik Ne Zaman Gelir ?
31.05.2024 Cuma Saati: 08:15
İLÇE: ERGENE
Mahalle Adı
Merkez-Bakırca
Tahmini Kesinti Süresi
8 Saat
Kesinti Başlangiç Tarihi
31.05.2024 Cuma Saati: 09:00
Elektrik Ne Zaman Gelir ?
31.05.2024 Cuma Saati: 17:00
İLÇE: ERGENE
Mahalle Adı
Merkez-Karamehmet
Tahmini Kesinti Süresi
8 Saat
Kesinti Başlangiç Tarihi
31.05.2024 Cuma Saati: 09:00
Elektrik Ne Zaman Gelir ?
31.05.2024 Cuma Saati: 17:00
İLÇE: ÇERKEZKÖY
Mahalle Adı
Merkez-Veliköy
Tahmini Kesinti Süresi
3 Saat
Kesinti Başlangiç Tarihi
31.05.2024 Cuma Saati: 09:00
Elektrik Ne Zaman Gelir ?
31.05.2024 Cuma Saati: 12:00
İLÇE: MALKARA
Mahalle Adı
Merkez-Yeni
Tahmini Kesinti Süresi
3 Saat
Kesinti Başlangiç Tarihi
31.05.2024 Cuma Saati: 09:00
Elektrik Ne Zaman Gelir ?
31.05.2024 Cuma Saati: 12:00
İLÇE: HAYRABOLU
Mahalle Adı
Merkez-Kahya
Tahmini Kesinti Süresi
0,25 Saat
Kesinti Başlangiç Tarihi
31.05.2024 Cuma Saati: 12:00
Elektrik Ne Zaman Gelir ?
31.05.2024 Cuma Saati: 12:15
İLÇE: HAYRABOLU
Mahalle Adı
Merkez-Aydınevler
Tahmini Kesinti Süresi
0,25 Saat
Kesinti Başlangiç Tarihi
31.05.2024 Cuma Saati: 12:00
Elektrik Ne Zaman Gelir ?
31.05.2024 Cuma Saati: 12:15
İLÇE: MALKARA
Mahalle Adı
Merkez-Gazibey
Tahmini Kesinti Süresi
2,5 Saat
Kesinti Başlangiç Tarihi
31.05.2024 Cuma Saati: 13:00
Elektrik Ne Zaman Gelir ?
31.05.2024 Cuma Saati: 15:30
İLÇE: MARMARAEREĞLİSİ
Mahalle Adı
Merkez-Yeniçiftlik
Tahmini Kesinti Süresi
0,5 Saat
Kesinti Başlangiç Tarihi
31.05.2024 Cuma Saati: 16:00
Elektrik Ne Zaman Gelir ?
31.05.2024 Cuma Saati: 16:30
İLÇE: MARMARAEREĞLİSİ
Mahalle Adı
Merkez-Yeniçiftlik
Tahmini Kesinti Süresi
0,5 Saat
Kesinti Başlangiç Tarihi
31.05.2024 Cuma Saati: 16:00
Elektrik Ne Zaman Gelir ?
31.05.2024 Cuma Saati: 16:30
İLÇE: MARMARAEREĞLİSİ
Mahalle Adı
Merkez-Dereağzı
Tahmini Kesinti Süresi
0,5 Saat
Kesinti Başlangiç Tarihi
31.05.2024 Cuma Saati: 16:00
Elektrik Ne Zaman Gelir ?
31.05.2024 Cuma Saati: 16:30
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.