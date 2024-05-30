Tekirdağ’da Hayrabolu Ergene Çerkezköy Malkara ve Marmaraereğlisi etkilenecek!

Elektrik sağlayıcıları tarafından, Tekirdağ’da bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıklandı. Bu açıklamaya göre:

31 MAYIS TEKİRDAĞ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ:

İLÇE: HAYRABOLU

Mahalle Adı

Merkez-Kahya

Tahmini Kesinti Süresi

0,25 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

31.05.2024 Cuma Saati: 08:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

31.05.2024 Cuma Saati: 08:15

İLÇE: HAYRABOLU

Mahalle Adı

Merkez-Aydınevler

Tahmini Kesinti Süresi

0,25 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

31.05.2024 Cuma Saati: 08:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

31.05.2024 Cuma Saati: 08:15

İLÇE: ERGENE

Mahalle Adı

Merkez-Bakırca

Tahmini Kesinti Süresi

8 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

31.05.2024 Cuma Saati: 09:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

31.05.2024 Cuma Saati: 17:00

İLÇE: ERGENE

Mahalle Adı

Merkez-Karamehmet

Tahmini Kesinti Süresi

8 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

31.05.2024 Cuma Saati: 09:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

31.05.2024 Cuma Saati: 17:00

İLÇE: ÇERKEZKÖY

Mahalle Adı

Merkez-Veliköy

Tahmini Kesinti Süresi

3 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

31.05.2024 Cuma Saati: 09:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

31.05.2024 Cuma Saati: 12:00

İLÇE: MALKARA

Mahalle Adı

Merkez-Yeni

Tahmini Kesinti Süresi

3 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

31.05.2024 Cuma Saati: 09:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

31.05.2024 Cuma Saati: 12:00

İLÇE: HAYRABOLU

Mahalle Adı

Merkez-Kahya

Tahmini Kesinti Süresi

0,25 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

31.05.2024 Cuma Saati: 12:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

31.05.2024 Cuma Saati: 12:15

İLÇE: HAYRABOLU

Mahalle Adı

Merkez-Aydınevler

Tahmini Kesinti Süresi

0,25 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

31.05.2024 Cuma Saati: 12:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

31.05.2024 Cuma Saati: 12:15

İLÇE: MALKARA

Mahalle Adı

Merkez-Gazibey

Tahmini Kesinti Süresi

2,5 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

31.05.2024 Cuma Saati: 13:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

31.05.2024 Cuma Saati: 15:30

İLÇE: MARMARAEREĞLİSİ

Mahalle Adı

Merkez-Yeniçiftlik

Tahmini Kesinti Süresi

0,5 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

31.05.2024 Cuma Saati: 16:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

31.05.2024 Cuma Saati: 16:30

İLÇE: MARMARAEREĞLİSİ

Mahalle Adı

Merkez-Yeniçiftlik

Tahmini Kesinti Süresi

0,5 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

31.05.2024 Cuma Saati: 16:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

31.05.2024 Cuma Saati: 16:30

İLÇE: MARMARAEREĞLİSİ

Mahalle Adı

Merkez-Dereağzı

Tahmini Kesinti Süresi

0,5 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

31.05.2024 Cuma Saati: 16:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

31.05.2024 Cuma Saati: 16:30