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Tekirdağ’da Hayrabolu Ergene Çerkezköy Malkara ve Marmaraereğlisi etkilenecek!

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Elektrik sağlayıcıları tarafından Tekirdağ’da işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. Bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi.31 Mayıs’ta Tekirdağ’da yaşanacak elektrik kesintisi listesi. Detaylar haberimizde…

Tekirdağ’da Hayrabolu Ergene Çerkezköy Malkara ve Marmaraereğlisi etkilenecek! mask
Tekirdağ’da Hayrabolu Ergene Çerkezköy Malkara ve Marmaraereğlisi etkilenecek!
Tekirdağ’da Hayrabolu Ergene Çerkezköy Malkara ve Marmaraereğlisi etkilenecek!
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Elektrik sağlayıcıları tarafından, Tekirdağ’da bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıklandı. Bu açıklamaya göre:

31 MAYIS TEKİRDAĞ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ:

İLÇE: HAYRABOLU

Mahalle Adı

Merkez-Kahya

Tahmini Kesinti Süresi

0,25 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

31.05.2024 Cuma Saati: 08:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

31.05.2024 Cuma Saati: 08:15

Tekirdağ’da Hayrabolu Ergene Çerkezköy Malkara ve Marmaraereğlisi etkilenecek!

İLÇE: HAYRABOLU

Mahalle Adı

Merkez-Aydınevler

Tahmini Kesinti Süresi

0,25 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

31.05.2024 Cuma Saati: 08:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

31.05.2024 Cuma Saati: 08:15

Tekirdağ’da Hayrabolu Ergene Çerkezköy Malkara ve Marmaraereğlisi etkilenecek!

İLÇE: ERGENE

Mahalle Adı

Merkez-Bakırca

Tahmini Kesinti Süresi

8 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

31.05.2024 Cuma Saati: 09:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

31.05.2024 Cuma Saati: 17:00

Tekirdağ’da Hayrabolu Ergene Çerkezköy Malkara ve Marmaraereğlisi etkilenecek!

İLÇE: ERGENE

Mahalle Adı

Merkez-Karamehmet

Tahmini Kesinti Süresi

8 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

31.05.2024 Cuma Saati: 09:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

31.05.2024 Cuma Saati: 17:00

Tekirdağ’da Hayrabolu Ergene Çerkezköy Malkara ve Marmaraereğlisi etkilenecek!

İLÇE: ÇERKEZKÖY

Mahalle Adı

Merkez-Veliköy

Tahmini Kesinti Süresi

3 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

31.05.2024 Cuma Saati: 09:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

31.05.2024 Cuma Saati: 12:00

Tekirdağ’da Hayrabolu Ergene Çerkezköy Malkara ve Marmaraereğlisi etkilenecek!

İLÇE: MALKARA

Mahalle Adı

Merkez-Yeni

Tahmini Kesinti Süresi

3 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

31.05.2024 Cuma Saati: 09:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

31.05.2024 Cuma Saati: 12:00

İLÇE: HAYRABOLU

Mahalle Adı

Merkez-Kahya

Tahmini Kesinti Süresi

0,25 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

31.05.2024 Cuma Saati: 12:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

31.05.2024 Cuma Saati: 12:15

İLÇE: HAYRABOLU

Mahalle Adı

Merkez-Aydınevler

Tahmini Kesinti Süresi

0,25 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

31.05.2024 Cuma Saati: 12:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

31.05.2024 Cuma Saati: 12:15

Tekirdağ’da Hayrabolu Ergene Çerkezköy Malkara ve Marmaraereğlisi etkilenecek!

İLÇE: MALKARA

Mahalle Adı

Merkez-Gazibey

Tahmini Kesinti Süresi

2,5 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

31.05.2024 Cuma Saati: 13:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

31.05.2024 Cuma Saati: 15:30

İLÇE: MARMARAEREĞLİSİ

Mahalle Adı

Merkez-Yeniçiftlik

Tahmini Kesinti Süresi

0,5 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

31.05.2024 Cuma Saati: 16:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

31.05.2024 Cuma Saati: 16:30

Tekirdağ’da Hayrabolu Ergene Çerkezköy Malkara ve Marmaraereğlisi etkilenecek!

İLÇE: MARMARAEREĞLİSİ

Mahalle Adı

Merkez-Yeniçiftlik

Tahmini Kesinti Süresi

0,5 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

31.05.2024 Cuma Saati: 16:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

31.05.2024 Cuma Saati: 16:30

İLÇE: MARMARAEREĞLİSİ

Mahalle Adı

Merkez-Dereağzı

Tahmini Kesinti Süresi

0,5 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

31.05.2024 Cuma Saati: 16:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

31.05.2024 Cuma Saati: 16:30

 

 

# Elektrik kesintisi, Tekirdağ, tekirdağ elektrik kesintisi, son dakika, son dakika tekirdağ, son dakika elektrik kesintisi

30 May 2024 - 10:04 Tekirdağ- Gündem

Mahreç  Murat İpekten

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