Malatya-Baskil feribotunda zamanla yarış

Baskil Fethi Sekin İskelesi’nden hareket eden Büyükşehir Belediyesi’ne ait Arslantepe isimli feribot Malatya Atabey İskelesi’ne hasta yetiştirdi. Atabey İskelesi’nde bekleyen ambulans ekipleri hastayı alarak ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Daha sonra Battalgazi Devlet hastanesine götürdü.
Malatya ile Baskil arasında, Karakaya Baraj Gölü üzerinde sefer düzenleyen Büyükşehir Belediyesi’ne ait Arslantepe isimli feribot, kıyıya hasta yetiştirmek için zamanla yarıştı. Dün akşam saatlerinde Elazığ’ın Baskil ilçesine bağlı Fethi Sekin İskelesi’nden acil hasta bir vatandaşı alan feribot, Malatya Atabey İskelesi’nde bekleyen ambulans ekiplerine hastayı teslim etti. Hastalanan vatandaş Atabey İskelesi’ne gelen ambulans ekipleri tarafından Battalgazi Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.