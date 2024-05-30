- Asayiş

Malatya-Baskil feribotunda zamanla yarış

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Karakaya Baraj Gölü üzerinde Malatya-Baskil arasında taşıma yapan Arslantepe Feribotu, dün akşam saatlerinde hasta yetiştirmek için zamanla yarıştı.

Malatya-Baskil feribotunda zamanla yarış mask
Malatya-Baskil feribotunda zamanla yarış
Malatya-Baskil feribotunda zamanla yarış
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Baskil Fethi Sekin İskelesi’nden hareket eden Büyükşehir Belediyesi’ne ait Arslantepe isimli feribot Malatya Atabey İskelesi’ne hasta yetiştirdi. Atabey İskelesi’nde bekleyen ambulans ekipleri hastayı alarak ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Daha sonra Battalgazi Devlet hastanesine götürdü.

Malatya-Baskil feribotunda zamanla yarış
Malatya-Baskil feribotunda zamanla yarış

Malatya ile Baskil arasında, Karakaya Baraj Gölü üzerinde sefer düzenleyen Büyükşehir Belediyesi’ne ait Arslantepe isimli feribot, kıyıya hasta yetiştirmek için zamanla yarıştı. Dün akşam saatlerinde Elazığ’ın Baskil ilçesine bağlı Fethi Sekin İskelesi’nden acil hasta bir vatandaşı alan feribot, Malatya Atabey İskelesi’nde bekleyen ambulans ekiplerine hastayı teslim etti. Hastalanan vatandaş Atabey İskelesi’ne gelen ambulans ekipleri tarafından Battalgazi Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Malatya-Baskil feribotunda zamanla yarış
Malatya-Baskil feribotunda zamanla yarış

Malatya-Baskil feribotunda zamanla yarış

Malatya-Baskil feribotunda zamanla yarış
Malatya-Baskil feribotunda zamanla yarış
 
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30 May 2024 - 09:59 Malatya- Asayiş

Mahreç  Besime Güner

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