Kırklareli’nde Babaeski ve Merkez dikkat! 30 Mayıs Kırklareli elektrik kesintisi

Elektrik sağlayıcıları tarafından, Kırklareli’nde bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıklandı. Bu açıklamaya göre:

31 MAYIS KIRKLARELİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ:

İLÇE: BABAESKİ

Mahalle Adı

Alpullu-Gülbahçe

Tahmini Kesinti Süresi

2 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

31.05.2024 Cuma Saati: 08:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

31.05.2024 Cuma Saati: 10:00

İLÇE: MERKEZ

Mahalle Adı

Merkez-Karakaş

Tahmini Kesinti Süresi

1 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

31.05.2024 Cuma Saati: 09:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

31.05.2024 Cuma Saati: 10:00

İLÇE: BABAESKİ

Mahalle Adı

Alpullu-Şeker

Tahmini Kesinti Süresi

2 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

31.05.2024 Cuma Saati: 10:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

31.05.2024 Cuma Saati: 12:00

İLÇE: MERKEZ

Mahalle Adı

Merkez-Pınar

Tahmini Kesinti Süresi

1 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

31.05.2024 Cuma Saati: 11:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

31.05.2024 Cuma Saati: 12:00

İLÇE: BABAESKİ

Mahalle Adı

Alpullu-Şeker

Tahmini Kesinti Süresi

2 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

31.05.2024 Cuma Saati: 12:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

31.05.2024 Cuma Saati: 14:00

İLÇE: MERKEZ

Mahalle Adı

Merkez-Atatürk

Tahmini Kesinti Süresi

1 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

31.05.2024 Cuma Saati: 13:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

31.05.2024 Cuma Saati: 14:00

İLÇE: BABAESKİ

Mahalle Adı

Alpullu-Şeker

Tahmini Kesinti Süresi

2 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

31.05.2024 Cuma Saati: 14:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

31.05.2024 Cuma Saati: 16:00

İLÇE: MERKEZ

Mahalle Adı

Merkez-Atatürk

Tahmini Kesinti Süresi

1 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

31.05.2024 Cuma Saati: 15:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

31.05.2024 Cuma Saati: 16:00