30 May 2024 - 09:55- Gündem G:

Kırklareli’nde Babaeski ve Merkez dikkat! 30 Mayıs Kırklareli elektrik kesintisi

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Elektrik sağlayıcıları tarafından Kırklareli’nde işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. Bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi.31 Mayıs’ta Kırklareli’nde yaşanacak elektrik kesintisi listesi. Detaylar haberimizde…

Kırklareli’nde Babaeski ve Merkez dikkat! 30 Mayıs Kırklareli elektrik kesintisi mask
Kırklareli’nde Babaeski ve Merkez dikkat! 30 Mayıs Kırklareli elektrik kesintisi
Kırklareli’nde Babaeski ve Merkez dikkat! 30 Mayıs Kırklareli elektrik kesintisi
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Elektrik sağlayıcıları tarafından, Kırklareli’nde bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıklandı. Bu açıklamaya göre:

31 MAYIS KIRKLARELİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ:

İLÇE: BABAESKİ

Mahalle Adı

Alpullu-Gülbahçe

Tahmini Kesinti Süresi

2 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

31.05.2024 Cuma Saati: 08:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

31.05.2024 Cuma Saati: 10:00

Kırklareli’nde Babaeski ve Merkez dikkat! 30 Mayıs Kırklareli elektrik kesintisi

İLÇE: MERKEZ

Mahalle Adı

Merkez-Karakaş

Tahmini Kesinti Süresi

1 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

31.05.2024 Cuma Saati: 09:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

31.05.2024 Cuma Saati: 10:00

İLÇE: BABAESKİ

Mahalle Adı

Alpullu-Şeker

Tahmini Kesinti Süresi

2 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

31.05.2024 Cuma Saati: 10:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

31.05.2024 Cuma Saati: 12:00

Kırklareli’nde Babaeski ve Merkez dikkat! 30 Mayıs Kırklareli elektrik kesintisi

İLÇE: MERKEZ

Mahalle Adı

Merkez-Pınar

Tahmini Kesinti Süresi

1 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

31.05.2024 Cuma Saati: 11:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

31.05.2024 Cuma Saati: 12:00

Kırklareli’nde Babaeski ve Merkez dikkat! 30 Mayıs Kırklareli elektrik kesintisi

İLÇE: BABAESKİ

Mahalle Adı

Alpullu-Şeker

Tahmini Kesinti Süresi

2 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

31.05.2024 Cuma Saati: 12:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

31.05.2024 Cuma Saati: 14:00

Kırklareli’nde Babaeski ve Merkez dikkat! 30 Mayıs Kırklareli elektrik kesintisi

İLÇE: MERKEZ

Mahalle Adı

Merkez-Atatürk

Tahmini Kesinti Süresi

1 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

31.05.2024 Cuma Saati: 13:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

31.05.2024 Cuma Saati: 14:00

İLÇE: BABAESKİ

Mahalle Adı

Alpullu-Şeker

Tahmini Kesinti Süresi

2 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

31.05.2024 Cuma Saati: 14:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

31.05.2024 Cuma Saati: 16:00

Kırklareli’nde Babaeski ve Merkez dikkat! 30 Mayıs Kırklareli elektrik kesintisi

İLÇE: MERKEZ

Mahalle Adı

Merkez-Atatürk

Tahmini Kesinti Süresi

1 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

31.05.2024 Cuma Saati: 15:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

31.05.2024 Cuma Saati: 16:00

 

 
 

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30 May 2024 - 09:55 Kirklareli- Gündem

Mahreç  Murat İpekten

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