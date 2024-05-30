Edirne’de yaşayanlar dikkat! 30 Mayıs Edirne elektrik kesintisi

Elektrik sağlayıcıları tarafından, Edirne’de bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıklandı. Bu açıklamaya göre:

30 MAYIS EDİRNE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ:

İlçe: Merkez

Mahalle Adı

Hıdırağa-Köyün Kendisi

Tahmini Kesinti Süresi

8 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

30.05.2024 Perşembe Saati: 09:30

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

30.05.2024 Perşembe Saati: 17:30

31 MAYIS EDİRNE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ:

İlçe: Havsa

Mahalle Adı

Kabaağaç-Köyün Kendisi

Tahmini Kesinti Süresi

8 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

31.05.2024 Cuma Saati: 09:30

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

31.05.2024 Cuma Saati: 17:30

1 HAZİRAN EDİRNE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ:

İlçe: Merkez

Mahalle Adı

Merkez-Karaağaç

Tahmini Kesinti Süresi

3 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

01.06.2024 Cumartesi Saati: 09:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

01.06.2024 Cumartesi Saati: 12:00

İlçe: Merkez

Mahalle Adı

Merkez-Barutluk

Tahmini Kesinti Süresi

3 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

01.06.2024 Cumartesi Saati: 09:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

01.06.2024 Cumartesi Saati: 12:00

İlçe: Merkez

Mahalle Adı

Merkez-Barutluk

Tahmini Kesinti Süresi

3 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

01.06.2024 Cumartesi Saati: 14:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

01.06.2024 Cumartesi Saati: 17:00