Edirne’de yaşayanlar dikkat! 30 Mayıs Edirne elektrik kesintisi

Elektrik sağlayıcıları tarafından, Edirne’de bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıklandı. Bu açıklamaya göre:
30 MAYIS EDİRNE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ:
İlçe: Merkez
Mahalle Adı
Hıdırağa-Köyün Kendisi
Tahmini Kesinti Süresi
8 Saat
Kesinti Başlangiç Tarihi
30.05.2024 Perşembe Saati: 09:30
Elektrik Ne Zaman Gelir ?
30.05.2024 Perşembe Saati: 17:30
31 MAYIS EDİRNE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ:
İlçe: Havsa
Mahalle Adı
Kabaağaç-Köyün Kendisi
Tahmini Kesinti Süresi
8 Saat
Kesinti Başlangiç Tarihi
31.05.2024 Cuma Saati: 09:30
Elektrik Ne Zaman Gelir ?
31.05.2024 Cuma Saati: 17:30
1 HAZİRAN EDİRNE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ:
İlçe: Merkez
Mahalle Adı
Merkez-Karaağaç
Tahmini Kesinti Süresi
3 Saat
Kesinti Başlangiç Tarihi
01.06.2024 Cumartesi Saati: 09:00
Elektrik Ne Zaman Gelir ?
01.06.2024 Cumartesi Saati: 12:00
İlçe: Merkez
Mahalle Adı
Merkez-Barutluk
Tahmini Kesinti Süresi
3 Saat
Kesinti Başlangiç Tarihi
01.06.2024 Cumartesi Saati: 09:00
Elektrik Ne Zaman Gelir ?
01.06.2024 Cumartesi Saati: 12:00
İlçe: Merkez
Mahalle Adı
Merkez-Barutluk
Tahmini Kesinti Süresi
3 Saat
Kesinti Başlangiç Tarihi
01.06.2024 Cumartesi Saati: 14:00
Elektrik Ne Zaman Gelir ?
01.06.2024 Cumartesi Saati: 17:00
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.