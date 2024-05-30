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Edirne’de yaşayanlar dikkat! 30 Mayıs Edirne elektrik kesintisi

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Elektrik sağlayıcıları tarafından Edirne’de işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. Bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi. Edirne’de yaşanacak elektrik kesintisi listesi. Detaylar haberimizde…

Edirne’de yaşayanlar dikkat! 30 Mayıs Edirne elektrik kesintisi mask
Edirne’de yaşayanlar dikkat! 30 Mayıs Edirne elektrik kesintisi
Edirne’de yaşayanlar dikkat! 30 Mayıs Edirne elektrik kesintisi
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Elektrik sağlayıcıları tarafından, Edirne’de bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıklandı. Bu açıklamaya göre:

30 MAYIS EDİRNE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ:

İlçe: Merkez

Mahalle Adı

Hıdırağa-Köyün Kendisi

Tahmini Kesinti Süresi

8 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

30.05.2024 Perşembe Saati: 09:30

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

30.05.2024 Perşembe Saati: 17:30

Edirne’de yaşayanlar dikkat! 30 Mayıs Edirne elektrik kesintisi

31 MAYIS EDİRNE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ:

İlçe: Havsa

Mahalle Adı

Kabaağaç-Köyün Kendisi

Tahmini Kesinti Süresi

8 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

31.05.2024 Cuma Saati: 09:30

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

31.05.2024 Cuma Saati: 17:30

Edirne’de yaşayanlar dikkat! 30 Mayıs Edirne elektrik kesintisi

1 HAZİRAN EDİRNE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ:

İlçe: Merkez

Mahalle Adı

Merkez-Karaağaç

Tahmini Kesinti Süresi

3 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

01.06.2024 Cumartesi Saati: 09:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

01.06.2024 Cumartesi Saati: 12:00

Edirne’de yaşayanlar dikkat! 30 Mayıs Edirne elektrik kesintisi

İlçe: Merkez

Mahalle Adı

Merkez-Barutluk

Tahmini Kesinti Süresi

3 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

01.06.2024 Cumartesi Saati: 09:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

01.06.2024 Cumartesi Saati: 12:00

Edirne’de yaşayanlar dikkat! 30 Mayıs Edirne elektrik kesintisi

İlçe: Merkez

Mahalle Adı

Merkez-Barutluk

Tahmini Kesinti Süresi

3 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

01.06.2024 Cumartesi Saati: 14:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

01.06.2024 Cumartesi Saati: 17:00

Edirne’de yaşayanlar dikkat! 30 Mayıs Edirne elektrik kesintisi

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30 May 2024 - 09:50 Edirne- Gündem

Mahreç  Murat İpekten

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