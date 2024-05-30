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Adıyaman ve Maraş’ın dikkatine! 30 Mayıs elektrik kesintisi

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Elektrik sağlayıcıları tarafından Adıyaman ve Kahramanmaraş’ta işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. Bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi. Adıyaman ve Kahramanmaraş’ta yaşanacak elektrik kesintisi listesi. Detaylar haberimizde…

Adıyaman ve Maraş’ın dikkatine! 30 Mayıs elektrik kesintisi mask
Adıyaman ve Maraş’ın dikkatine! 30 Mayıs elektrik kesintisi
Adıyaman ve Maraş’ın dikkatine! 30 Mayıs elektrik kesintisi
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Elektrik sağlayıcıları tarafından, Adıyaman’da bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıklandı. Bu açıklamaya göre:

Adıyaman ve Maraş’ın dikkatine! 30 Mayıs elektrik kesintisi

30 MAYIS ADIYAMAN ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ:

Saat 09.00 ila 17.00 saatleri arasında Besni İlçesine bağlı Erdemoğlu Mahallesi İşitmenler parkı doğusuna elektrik enerjisi verilemeyecek.

Elektrik sağlayıcıları tarafından, Kahramanmaraş’ta bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıklandı. Bu açıklamaya göre:

Adıyaman ve Maraş’ın dikkatine! 30 Mayıs elektrik kesintisi

30 MAYIS KAHRAMANMARAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ:

Saat 09.00 ila 13.00 saatleri arasında Pazarcık İlçesine bağlı Emiroğlu Mahallesine,

Saat 09.00 ila 11.00 saatleri arasında Türkoğlu İlçesine bağlı Kılılı Cumhuriyet ve İstasyon Mahallelerine,

Saat 10.00 ila 13.00 saatleri arasında Pazarcık İlçesine bağlı Mehmet Emin Arıkoğlu ve Bağdınısağır Mahalleleri Bir Kısmına,

Saat 08.30 ila 09.00 saatleri arasında Dulkadiroğlu İlçesine bağlı Göllü, Dereli, Sarıkaya, Ulutaş ve Doğukent Mahallelerine,

Adıyaman ve Maraş’ın dikkatine! 30 Mayıs elektrik kesintisi

Saat 14.30 ila 15.00 saatleri arasında Dulkadiroğlu İlçesine bağlı Göllü, Dereli, Sarıkaya, Ulutaş ve Doğukent Mahallelerine,

Saat 09.00 ila 14.00 saatleri arasında Dulkadiroğlu İlçesine bağlı Ulutaş, Göllü, Dereköy Mahalleri Bir Kısmına,

Saat 09.00 ila 14.00 saatleri arasında Göksun İlçesine bağlı Yeniyapan Mahallesi ile Kanlıkavak Mahallesi Bir Kısmına,

Saat 13.00 ila 15.00 saatleri arasında Elbistan İlçesine bağlı Karahüyük ve Izgın Mahalleri Bir Kısmına elektrik enerjisi verilemeyecek.

Adıyaman ve Maraş’ın dikkatine! 30 Mayıs elektrik kesintisi
 

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30 May 2024 - 09:40 - Gündem

Mahreç  Murat İpekten

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