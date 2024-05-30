72 kişinin ölümüne sebep olmuştu! Otel davasında yeni gelişme

Adıyaman 6 Şubat depremlerde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC)'li sporcuların ve tur rehberlerinin de aralarında bulunduğu 72 kişiye mezar olan ve 8 kişinin yaralandığı Grand İsias Otel davasıyla ilgili yeni bir gelişme oldu.

“İL İDARE KURULUNDAN OLUMLU CEVAP GELDİ”

Adıyaman 6 Şubat depremlerde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC)'li sporcuların ve tur rehberinin bulunduğu Grand İsias Otelde 72 kişi hayatını kaybetti ve 8 kişi yaralandı. Grand İsias Otel soruşturması kapsamında Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma izni istenilen kamu görevlileri için Adıyaman Valiliği İl İdare Kurulu kararını verdi. Cumhuriyet Başsavcılığının, Adıyaman Belediyesi’ndeki görevliler ile ilgili soruşturma izni talebine, Adıyaman Valiliği İl İdare Kurulu olumlu cevap geldi.

“4 KİŞİ İÇİN SORUŞTURMA İZNİ VERİLDİ”

Kurul üyeleri, Başsavcılık tarafından soruşturma izin talep edilen 8 kişiden, 2’sinin hayatını kaybettiği için soruşturma izni verilmemesine, 2 kişinin ise daimî işçi olması nedeniyle 4483 sayılı kanun hükümlerine tabi olmadıklarından genel hükümlere göre işlem yapılması gerektiğine, 4 kişi için ise ‘soruşturma izni verilmesine’ karar verdi.

SORUŞTURMA İZNİ VERİLEN KİŞİLER

Soruşturma izni verilen kişiler ise şu şekilde:

“1993 yılındaki ilk ruhsatta imzası bulunan İmar Müdürü Y.G., 2001 yılındaki 2’nci yapı ruhsatında imzası bulunan Ruhsat Büro Şefi B.B., İmar Müdürü M.S.A., Belediye Başkan Yardımcısı O.B. için soruşturma izni verildi.”

Kaynak: İHA