- Ekonomi

30 Mayıs 2024 Malatya altın fiyatları

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Altın tarih boyunca insanlar tarafından değer gördü. Hem takı amacıyla aksesuar olarak hem de yatırım aracı olarak binlerce yıldır değer gören altın günümüzde de hem aksesuar hem yatırım aracı olarak kullanılıyor. Peki 30 Mayıs’ta Malatya’da altın fiyatları ne kadar? Çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları ne kadar oldu? Detaylar haberimizde…

30 Mayıs 2024 Malatya altın fiyatları mask
30 Mayıs 2024 Malatya altın fiyatları
30 Mayıs 2024 Malatya altın fiyatları
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Altın fiyatları küresel ekonomik ve politik durumlardan etkilenerek dalgalanmalar gösterebiliyor. Yatırımcılar tarafından güvenli liman olarak bilinen altın dalgalanmaya devam ediyor. 30 Mayıs 2024 itibariyle Malatya’daki altın fiyatları ise şu şekilde göze çarpıyor:

30 Mayıs 2024 Malatya altın fiyatları

MALATYA KUYUMCULAR ODASI ALTIN FİYATLARI

“Beşibirlik: Alış 77.080 TL, satış 81.560 TL,

Cumhuriyet Eski: 2,5: Alış 38.540 TL, satış 40.270 TL

Cumhuriyet Yeni: 2,5: Alış 38.540 TL, satış 40.780 TL,

Liralık Eski: Alış 15.416 TL, satış 16.108 TL,

Liralık Yeni: Alış 15.416 TL, satış 16.312 TL,

Reşat, Hamit, Aziz: Alış 15.416 TL, satış 16.312 TL,

Ata Lira Eski: Alış 15.855 TL, satış 16.551 TL,

Ata Lira Yeni: Alış 15.855 TL, satış 16.755 TL,

30 Mayıs 2024 Malatya altın fiyatları

Yarım Eski: Alış 7.708 TL, satış 8.054 TL,

Yarım Yeni: Alış 7.708 TL, satış 8.156TL,

Çeyrek Eski: Alış 3.854 TL, satış 4.027 TL,

Çeyrek Yeni: Alış 3.854 TL, satış 4.078 TL,

22 Ayar Bilezik: Alış 2.202 TL, satış 2.354 TL,

30 Mayıs 2024 Malatya altın fiyatları

22 Kordon: Alış 2.202 TL, satış 2.525 TL,

22 Sıfır Zincir: Alış 2.202 TL, satış 2.574 TL,

18 Ayar: Alış 1.690 TL, satış 2.025 TL,

14 Ayar : Alış 1.364 TL, satış 1.708 TL,

30 Mayıs 2024 Malatya altın fiyatları

24 Ayar: 2.440 TL,

Gümüş Yerli: 4,50-4,50,

Otantik Gümüş: 7,50-10,00,

Gümüş İthal: 6,50-9,50,

Gümüş Has: 6,05-6,30.”

Altın fiyatları saat 08.45’deki değerlere göre verilmiştir.

 
30 Mayıs 2024 Malatya altın fiyatları

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30 May 2024 - 08:37 Malatya- Ekonomi

Mahreç  Türkan Yıldız Kaya

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