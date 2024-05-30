30 Mayıs 2024 Malatya altın fiyatları

Altın fiyatları küresel ekonomik ve politik durumlardan etkilenerek dalgalanmalar gösterebiliyor. Yatırımcılar tarafından güvenli liman olarak bilinen altın dalgalanmaya devam ediyor. 30 Mayıs 2024 itibariyle Malatya’daki altın fiyatları ise şu şekilde göze çarpıyor:
MALATYA KUYUMCULAR ODASI ALTIN FİYATLARI
“Beşibirlik: Alış 77.080 TL, satış 81.560 TL,
Cumhuriyet Eski: 2,5: Alış 38.540 TL, satış 40.270 TL
Cumhuriyet Yeni: 2,5: Alış 38.540 TL, satış 40.780 TL,
Liralık Eski: Alış 15.416 TL, satış 16.108 TL,
Liralık Yeni: Alış 15.416 TL, satış 16.312 TL,
Reşat, Hamit, Aziz: Alış 15.416 TL, satış 16.312 TL,
Ata Lira Eski: Alış 15.855 TL, satış 16.551 TL,
Ata Lira Yeni: Alış 15.855 TL, satış 16.755 TL,
Yarım Eski: Alış 7.708 TL, satış 8.054 TL,
Yarım Yeni: Alış 7.708 TL, satış 8.156TL,
Çeyrek Eski: Alış 3.854 TL, satış 4.027 TL,
Çeyrek Yeni: Alış 3.854 TL, satış 4.078 TL,
22 Ayar Bilezik: Alış 2.202 TL, satış 2.354 TL,
22 Kordon: Alış 2.202 TL, satış 2.525 TL,
22 Sıfır Zincir: Alış 2.202 TL, satış 2.574 TL,
18 Ayar: Alış 1.690 TL, satış 2.025 TL,
14 Ayar : Alış 1.364 TL, satış 1.708 TL,
24 Ayar: 2.440 TL,
Gümüş Yerli: 4,50-4,50,
Otantik Gümüş: 7,50-10,00,
Gümüş İthal: 6,50-9,50,
Gümüş Has: 6,05-6,30.”
Altın fiyatları saat 08.45’deki değerlere göre verilmiştir.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.