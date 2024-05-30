30 Mayıs 2024 Malatya ezan vakitleri! Öğle namazının farzı nasıl kılınır?

Müslümanların kılmakla yükümlü oldukları 5 vakit namaz bulunur. Bunlar sabah, öğle, ikindi, akşam ve yatsı namazlarıdır. Ezan vakitleri ise güneşin doğuş ve batış zamanına, mevsimlere ve coğrafi konuma göre değişiklik gösterir. İşte Malatya’da 30 Mayıs 2024 tarihindeki ezan saatleri:

30 MAYIS 2024 PERŞEMBE

İmsak Saati: 03.13,

Güneş Vakti: 04.58,

Öğle Ezanı: 12.31,

İkindi Ezanı: 16.24,

Akşam Ezanı: 19.50,

Yatsı Ezanı: 21.29

ÖĞLE NAMAZININ FARZI NASIL KILINIR?

Öğle namazı 4 rekat farz kılınışı:

1’İNCİ REKAT:

“Niyet ettim Allah rızası için bugünkü öğle namazının 4 rekat farzını kılmaya’ diye niyet edilir ve “Allâhu Ekber” diyerek iftitah tekbiri alınıp eller bağlanır. Ayakta sırasıyla, Sübhâneke, Eûzü Besmele, Fâtiha ve bir sure okuduktan sonra ‘Allâhu Ekber’ diyerek rükûya gidilir ve üç kere ‘Sübhâne Rabbiye’l-azîm’ denilir. ‘Semiallâhü limen hamideh’ diyerek kalkılır ve ayakta “Rabbenâ leke’l-hamd” denilir. ‘Allâhu Ekber’ diyerek secdeye varılır ve üç kere ‘Sübhâne Rabbiye’l-âlâ’ denilir. ’Allâhu Ekber’ diyerek secdeden kalkılıp oturulur. ‘Sübhânellâh’ diyecek kadar bekledikten sonra yine ‘Allâhu Ekber’ diyerek secdeye varılır ve üç kere ‘Sübhâne Rabbiye’l-âla’ denilir. ‘Allâhu Ekber’ diyerek ayağa (ikinci rekâta) kalkılır ve eller bağlanır.

2’İNCİ REKAT:

Besmele çekilerek sırasıyla, Fâtiha ve bir sure okuduktan sonra ‘Allâhu Ekber’ diyerek rükûya gidilir ve üç kere ‘Sübhâne Rabbiye’l-azîm’ denilir. ‘Semiallâhü limen hamideh’ diyerek kalkılır ve ayakta “Rabbenâ leke’l-hamd” denilir. ‘Allâhu Ekber’ diyerek secdeye varılır ve üç kere ‘Sübhâne Rabbiye’l-âlâ’ denilir. ’Allâhu Ekber’ diyerek secdeden kalkılıp oturulur. ‘Sübhânellâh’ diyecek kadar bekledikten sonra yine ‘Allâhu Ekber’ diyerek secdeye varılır ve üç kere ‘Sübhâne Rabbiye’l-âla’ denilir. ‘Allâhu Ekber’ diyerek oturulur ve Ettehiyatü okunur. Ardından ‘Allâhu Ekber’ denilir ve 3’üncü rekata kalkılır.

3’ÜNCÜ REKAT:

Besmele çekilerek sırasıyla, Fâtiha suresini okuduktan sonra ‘Allâhu Ekber’ diyerek rükûya gidilir ve üç kere ‘Sübhâne Rabbiye’l-azîm’ denilir. ‘Semiallâhü limen hamideh’ diyerek kalkılır ve ayakta “Rabbenâ leke’l-hamd” denilir. ‘Allâhu Ekber’ diyerek secdeye varılır ve üç kere ‘Sübhâne Rabbiye’l-âlâ’ denilir. ’Allâhu Ekber’ diyerek secdeden kalkılıp oturulur. ‘Sübhânellâh’ diyecek kadar bekledikten sonra yine ‘Allâhu Ekber’ diyerek secdeye varılır ve üç kere ‘Sübhâne Rabbiye’l-âla’ denilir. ‘Allâhu Ekber’ diyerek ayağa (dördüncü rekâta) kalkılır ve eller bağlanır.

4’ÜNCÜ REKAT:

Besmele çekilerek sırasıyla, Fâtiha suresini okuduktan sonra ‘Allâhu Ekber’ diyerek rükûya gidilir ve üç kere ‘Sübhâne Rabbiye’l-azîm’ denilir. ‘Semiallâhü limen hamideh’ diyerek kalkılır ve ayakta “Rabbenâ leke’l-hamd” denilir. ‘Allâhu Ekber’ diyerek secdeye varılır ve üç kere ‘Sübhâne Rabbiye’l-âlâ’ denilir. ’Allâhu Ekber’ diyerek secdeden kalkılıp oturulur. ‘Sübhânellâh’ diyecek kadar bekledikten sonra yine ‘Allâhu Ekber’ diyerek secdeye varılır ve üç kere ‘Sübhâne Rabbiye’l-âla’ denilir. ‘Allâhu Ekber’ diyerek oturulur ve sırasıyla Ettehiyatü, Salli ve Barik duaları ardından Rabbena atina ve Rabbenğfirli duaları okunur. Önce başı sağa çevirerek ‘Esselâmü aleyküm ve rahmetullâh’ sonra başı sola çevirerek ‘Esselâmü aleyküm ve rahmetullâh’ denir.”