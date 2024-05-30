FETÖ’ye yönelik Kıskaç-18 operasyonlarında 90 şüpheli yakalandı

FETÖ’ye yönelik 17 ilde düzenlenen Kıskaç-18 operasyonunda 90 şüpheli yakalandı. Yakalanan şüphelilerin gelen bilgiler arasında daha önce arama kaydı olduğu öğrenildi. Detaylar haberimizde.
“KISKAÇ-18 OPERASYONLARINDA 90 ŞÜPHELİ YAKALANDI”
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın paylaştığı bilgiler ise şu şekilde:
“Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı, KOM Başkanlığı ve TEM Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlükleri TEM ve KOM Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu; Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Bitlis, Denizli, Edirne, Gaziantep, Giresun, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kütahya, Malatya, Şanlıurfa ve Tekirdağ’da FETÖ’ye yönelik “Kıskaç-18” operasyonları düzenlendi. 4 gün içerisinde 90 şüphelinin yakalandığı operasyonlarda şüphelilerin; örgütün sözde “emniyet mahrem yapılanması, adliye mahrem yapılanması ve güncel yapılanması” içerisinde faaliyette bulundukları, ankesörlü telefonlarla iletişim kurdukları ve örgüt içerisinde sorumlu şahıslarla irtibatlı oldukları, ifade ve teşhislerde adı geçen, örgütün “Gaybubet evi” olarak adlandırdığı hücre evlerinde saklandıkları ve FETÖ soruşturmaları kapsamında haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve aranma kaydı bulunduğu tespit edildi. Operasyonlar sonucu çok miktarda döviz ve Türk Lirası ile çok sayıda dijital materyal ve örgütsel doküman ele geçirildi.”
Kaynak: İHA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.