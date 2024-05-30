30 May 2024 - 08:18- Asayiş G:

FETÖ’ye yönelik Kıskaç-18 operasyonlarında 90 şüpheli yakalandı

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, FETÖ’ye yönelik son 4 gün içinde 17 ilde düzenlenen “Kıskaç-18” operasyonlarında 90 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

FETÖ’ye yönelik Kıskaç-18 operasyonlarında 90 şüpheli yakalandı mask
FETÖ’ye yönelik Kıskaç-18 operasyonlarında 90 şüpheli yakalandı
FETÖ’ye yönelik Kıskaç-18 operasyonlarında 90 şüpheli yakalandı
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FETÖ’ye yönelik 17 ilde düzenlenen Kıskaç-18 operasyonunda 90 şüpheli yakalandı. Yakalanan şüphelilerin gelen bilgiler arasında daha önce arama kaydı olduğu öğrenildi. Detaylar haberimizde.

FETÖ’ye yönelik Kıskaç-18 operasyonlarında 90 şüpheli yakalandı

“KISKAÇ-18 OPERASYONLARINDA 90 ŞÜPHELİ YAKALANDI”

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın paylaştığı bilgiler ise şu şekilde:

“Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı, KOM Başkanlığı ve TEM Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlükleri TEM ve KOM Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu; Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Bitlis, Denizli, Edirne, Gaziantep, Giresun, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kütahya, Malatya, Şanlıurfa ve Tekirdağ’da FETÖ’ye yönelik “Kıskaç-18” operasyonları düzenlendi. 4 gün içerisinde 90 şüphelinin yakalandığı operasyonlarda şüphelilerin; örgütün sözde “emniyet mahrem yapılanması, adliye mahrem yapılanması ve güncel yapılanması” içerisinde faaliyette bulundukları, ankesörlü telefonlarla iletişim kurdukları ve örgüt içerisinde sorumlu şahıslarla irtibatlı oldukları, ifade ve teşhislerde adı geçen, örgütün “Gaybubet evi” olarak adlandırdığı hücre evlerinde saklandıkları ve FETÖ soruşturmaları kapsamında haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve aranma kaydı bulunduğu tespit edildi. Operasyonlar sonucu çok miktarda döviz ve Türk Lirası ile çok sayıda dijital materyal ve örgütsel doküman ele geçirildi.”
FETÖ’ye yönelik Kıskaç-18 operasyonlarında 90 şüpheli yakalandı

Kaynak: İHA

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30 May 2024 - 08:18 Malatya- Asayiş

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