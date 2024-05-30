30 May 2024 - 08:22 - Gündem

Resmi Gazete’de bugün ne hangi kararlar alındı? 30 Mayıs 2024 Perşembe Resmi Gazete kararları

30 Mayıs 2024 Perşembe tarihli Resmi Gazete’de hangi kararlar alındı? Hangi kurum alım yapacak? İşte 30 Mayıs 2024 Perşembe Tarihli Resmi Gazete kararları…