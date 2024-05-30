30 May 2024 - 08:19- Sağlık G:

30 Mayıs 2024 Malatya’da nöbetçi eczaneler

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Malatya’da nöbetçi eczaneler hangileri? 30 Mayıs 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? Bugün Malatya'da hangi eczaneler nöbetçi? gibi soruların yanıtını sizler için araştırdık. 30 Mayıs 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? İşte Malatya’da bugün hizmet verecek olan nöbetçi eczaneler.

30 Mayıs 2024 Malatya’da nöbetçi eczaneler mask
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Malatya’da nöbetçi eczaneler hangileri? 30 Mayıs 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? Bugün Malatya'da hangi eczaneler nöbetçi? gibi soruların yanıtını sizler için araştırdık. 30 Mayıs 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? İşte Malatya’da bugün hizmet verecek olan nöbetçi eczaneler:

30 Mayıs 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? İşte Malatya’da bugün hizmet verecek olan nöbetçi eczaneler:

Bakan Eczanesi

Battalgazi 05010599454

Doğa Cadde Avm Karşısı Gözde Hastanesi Yanı

24 saat açık!

Özlem Eczanesi

Battalgazi 05365814477

İnönü Cad Kapalı Çarşı Yanı

24 saat açık!

Betül Eczanesi

Battalgazi  Eski Malatya 05343428444

Alacakapı Mah Kırkgöz Caddesi Hasırcılar Yolu Opet Devamı

24 saat açık!

Erdem Eczanesi

Yeşilyurt 05076483613

Gözde Akademi Hastanesi Arkası Fırın Ertan Karşısı

24 saat açık!

Leyla Eczanesi

Yeşilyurt 04222123334

Şeyhbayram Mh. Nenehatun Sk. N:38/a Şeybayram Cami Altı Kıvanç Ekmek Karş.

24 saat açık!

 

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30 May 2024 - 08:19 Malatya- Sağlık

Mahreç  Türkan Yıldız Kaya

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