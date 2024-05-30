30 Mayıs 2024 Malatya’da nöbetçi eczaneler

Malatya’da nöbetçi eczaneler hangileri? 30 Mayıs 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? Bugün Malatya'da hangi eczaneler nöbetçi? gibi soruların yanıtını sizler için araştırdık. 30 Mayıs 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? İşte Malatya’da bugün hizmet verecek olan nöbetçi eczaneler:
30 Mayıs 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? İşte Malatya’da bugün hizmet verecek olan nöbetçi eczaneler:
Bakan Eczanesi
Battalgazi 05010599454
Doğa Cadde Avm Karşısı Gözde Hastanesi Yanı
24 saat açık!
Özlem Eczanesi
Battalgazi 05365814477
İnönü Cad Kapalı Çarşı Yanı
24 saat açık!
Betül Eczanesi
Battalgazi Eski Malatya 05343428444
Alacakapı Mah Kırkgöz Caddesi Hasırcılar Yolu Opet Devamı
24 saat açık!
Erdem Eczanesi
Yeşilyurt 05076483613
Gözde Akademi Hastanesi Arkası Fırın Ertan Karşısı
24 saat açık!
Leyla Eczanesi
Yeşilyurt 04222123334
Şeyhbayram Mh. Nenehatun Sk. N:38/a Şeybayram Cami Altı Kıvanç Ekmek Karş.
24 saat açık!
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.