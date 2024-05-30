Malatya’da bugün hava nasıl olacak? 30 Mayıs Malatya hava durumu

Meteoroloji 13’üncü Bölge Müdürlüğü tarafından hava tahmin raporu yayınlandı. Malatya’da havanın parçalı bulutlu, bölge genelinde hava çok bulutlu, Tunceli, Bingöl ve Elazığ'ın doğu çevrelerinin gök gürültülü sağanak yağışlı olarak geçeceği beklendiği belirtilirken, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde seyredeceği ve rüzgarların güney yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği tahmin edildiği açıklandı.

MERKEZ VE İLÇELERDE HAVA DURUMU

Merkez Parçalı bulutlu 30 derece,

Akçadağ Parçalı bulutlu 31 derece,

Arapgir Parçalı bulutlu 28 derece,

Arguvan Parçalı bulutlu 28 derece,

Battalgazi Parçalı bulutlu 32 derece,

Darende Parçalı bulutlu 29 derece,

Doğanşehir Parçalı bulutlu 27 derece,

Doğanyol Parçalı bulutlu 30 derece,

Hekimhan Parçalı bulutlu 28 derece,

Kale Parçalı bulutlu 32 derece,

Kuluncak Parçalı bulutlu 26 derece,

Pütürge Parçalı bulutlu 27 derece,

Yazıhan Parçalı bulutlu 32 derece,

Yeşilyurt Parçalı bulutlu derece.