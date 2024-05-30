Malatya’nın 8 ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak!

FEDAŞ tarafından Malatya’da işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. FEDAŞ Malatya’nın bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi.

FEDAŞ, Malatya’nın bazı ilçe ve mahallelerinde elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu açıklamaya göre Malatya’da:

“Bugün 09.00 ila 16.00 saatleri arasında Akçadağ ilçesine bağlı Yağmurlu, Eğin, Doğu, Başpınar, Kültür mahallelerine,

Bugün 10.00 ila 17.00 saatleri arasında Yazıhan ilçesine bağlı Gövük, Bahçelievler, Sürür, Sinanlı, Tecirli mahallelerine,

Bugün 10.00 ila 16.00 saatleri arasında Battalgazi ilçesine bağlı Karakaşçiftliğiköyü, Çolakoğlu, Karahan mahallelerine,

Yarın 09.00 ila 17.00 saatleri arasında Yeşilyurt ilçesine bağlı Bindal Mahallesi’ne,

Yarın 09.00 ila 16.00 saatleri arasında Yeşilyurt ilçesine bağlı Göktarla Mahallesi’ne,

Yarın 09.00 ila 09.30 saatleri arasında Kale ilçesine bağlı Erdemli Mahallesi’ne,

Yarın 09.00 ila 17.00 saatleri arasında Yeşilyurt ilçesine bağlı Dilek, Sütlüce mahallelerine,

Yarın 09.00 ila 11.00 saatleri arasında Yeşilyurt ilçesine bağlı Yakınca Mahallesi’ne,

Yarın 09.00 ila 16.00 saatleri arasında Pütürge ilçesine bağlı Ağalar Mahallesi’ne,

Yarın 09.00 ila 17.00 saatleri arasında Darende ilçesine bağlı Ağılyazı, Kavak, Göllüce, Karabacak, Akbaba, Nurkuyusu, Irmaklı, Ayvalı, Hacılar Sıragöz, Kaynarca, Hacolar mahallelerine,

Yarın 09.00 ila 17.00 saatleri arasında Hekimhan ilçesine bağlı Güzelyurt Mahallesi’ne,

Yarın 10.00 ila 17.00 saatleri arasında Doğanyol ilçesine bağlı Behramlı Mahallesi’ne,

Yarın 10.00 ila 15.00 saatleri arasında Yeşilyurt ilçesine bağlı Dilek, Topraktepe, Sütlüce, Duranlar mahallelerine,

Yarın 13.00 ila 14.00 saatleri arasında Kale ilçesine bağlı Salkımlı Mahallesi’ne,

Yarın 17.00 ila 18.00 saatleri arasında Kuluncak ilçesine bağlı Sultanlı, Karabük, Çayköy, Bahçelievler, Karaçayır, Kızılhisar, Sofular, Yeni, İstiklal, Ortapınar, Aşağıselimli, Karlık, Boğaziçi, İsmetpaşa, Karıncalık, Bahçedamı, Göğebakan, Konaktepe, Bıyıkboğazı, Başören, Çörmü, Alvar, Ciritbelen, Bicir mahallelerine,

1 Haziran 2024 Cumartesi günü 09.00 ila 16.00 saatleri arasında Kale ilçesine bağlı Dedeköy, Düztarla, Soğukpınar, Bağlıca, Salkımlı, Mahmut Dursun mahallelerine,

1 Haziran 2024 Cumartesi günü 09.00 ila 17.00 saatleri arasında Yeşilyurt ilçesine bağlı Bahçebaşı, Su, Gündüzbey, Tecde mahallelerine,

1 Haziran 2024 Cumartesi günü 13.00 ila 16.00 saatleri arasında Kale ilçesine bağlı Darıpınar Mahallesi’ne,

2 Haziran 2024 Pazar günü 09.00 ila 17.00 saatleri arasında Doğanşehir ilçesine bağlı Kadılı, Söğüt, Elmalı, Beğre, Küçüklü, Kapıdere, Gövdeli, Karşıyaka, Günedoğru, Örencik, Bıçakçı, mahallelerine,

2 Haziran 2024 Pazar günü 09.00 ila 17.00 saatleri arasında Yeşilyurt ilçesine bağlı Bahçebaşı, Su, Gündüzbey, Tecde mahallelerine,

2 Haziran 2024 Pazar günü 10.00 ila 16.00 saatleri arasında Kuluncak ilçesine bağlı Sultanlı, Karabük, Aşağıselimli, Kızılhisar, Bahçelievler mahallelerine,

3 Haziran 2024 Pazartesi günü 09.00 ila 17.00 saatleri arasında Yeşilyurt ilçesine bağlı Hatunsuyu, Alişar, Dilek, Yaka, Mahmutlu, Kemerköprü mahallelerine,

4 Haziran 2024 Salı günü 10.00 ila 17.00 saatleri arasında Yeşilyurt ilçesine bağlı Yakınca, Bostanbaşı mahallelerine,

4 Haziran 2024 Salı günü 13.00 ila 17.00 saatleri arasında Yeşilyurt ilçesine bağlı Karakavak Mahallesi’ne” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.