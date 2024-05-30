İşte en düşük nüfuslu iller Battalgazi ve Yeşilyurt ile yarışan 5 şehir

Türkiye İstatistik Kurumu verileri ülkenin en düşük nüfuslu şehirlerini ortaya koydu. Bu verilere göre, Malatya’nın Yeşilyurt ve Battalgazi ilçelerinin toplam nüfusu, en düşük nüfuslu 5 şehrin toplam nüfusu ile neredeyse aynı.

Türkiye'de ikamet eden nüfus, 31 Aralık 2023 tarihi itibarıyla bir önceki yıla göre 92 bin 824 kişi artarak 85 milyon 372 bin 377 kişi oldu. Erkek nüfus 42 milyon 734 bin 71 kişi olurken, kadın nüfus 42 milyon 638 bin 306 kişi oldu. Diğer bir ifadeyle toplam nüfusun %50,1'ini erkekler, %49,9'unu ise kadınlar oluşturdu.

Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarına göre, ülkemizde ikamet eden yabancı nüfus bir önceki yıla göre 253 bin 293 kişi azalarak 1 milyon 570 bin 543 kişi oldu. Bu nüfusun %48,6'sını erkekler, %51,4'ünü kadınlar oluşturdu.

EN DÜŞÜK NÜFUSLU İLLER

Bayburt, 86 bin 47 kişi ile en az nüfusa sahip olan il oldu.

Bayburt'u, 89 bin 317 kişi ile Tunceli,

92 bin 819 kişi ile Ardahan,

148 bin 539 kişi ile Gümüşhane

155 bin 179 kişi ile Kilis takip etti.

MALATYA’DA EN DÜŞÜK NÜFUSLU 5 İLÇE

Doğanyol - 4.436.

Kale - 6.492.

Arguvan - 7.708.

Kuluncak - 8.549.

Arapgir - 10.641.

MALATYA NÜFUSU

Malatya’da 6 Şubat depremlerinin etkisiyle şehrin nüfusu 69 bin 855 düştü. 2022 yılında 812 bin 580 olan nüfus, 2023 yılında 742 bin 725 oldu.

5 ŞEHRİN NÜFUSU MALATYA’NIN 2 MERKEZ İLÇE NÜFUSU İLE AYNI

Öte yandan Yeşilyurt’un nüfusu 286.918; Battalgazi’nin ise 269.15. İki ilçenin toplam nüfusu 555 bin 933… TÜİK verilerine göre en düşük nüfusa sahip olan 5 şehrin toplam nüfusu ise 571 bin 901… Yani 5 şehrin toplam nüfusu ile Malatya’nın 2 merkez ilçesinin toplam nüfusu neredeyse aynı.