Malatya’dan bir kaza haberi daha Otomobil ile motosiklet çarpıştı

Malatya’nın Yeşilyurt ilçesine bağlı Özalper Mahallesi, Yenibahar Caddesi üzerinde trafik kazası meydana geldi. Meydana gelen kazada seyir halindeki bir otomobil ile motosiklet çarpıştı.
1 yaralının bulunduğu olaya Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri tarafından müdahale edildi.
Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde bir otomobil ile motosiklet çarpıştı. Özalper Mahallesi, Yenibahar Caddesi üzerinde meydana gelen trafik kazasına Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri tarafından müdahale edilirken kaza sırasında yaralanan 1 vatandaş ilk müdahalenin ardından sağlık ekiplerine teslim edildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldığı bilgisi verildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.