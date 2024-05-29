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Malatya’dan bir kaza haberi daha Otomobil ile motosiklet çarpıştı

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Malatya’nın Yeşilyurt ilçesine bağlı Özalper Mahallesi, Yenibahar Caddesi üzerinde trafik kazası meydana geldi. Meydana gelen kazada seyir halindeki bir otomobil ile motosiklet çarpıştı.

Malatya’dan bir kaza haberi daha Otomobil ile motosiklet çarpıştı mask
Malatya’dan bir kaza haberi daha Otomobil ile motosiklet çarpıştı
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Malatya’nın Yeşilyurt ilçesine bağlı Özalper Mahallesi, Yenibahar Caddesi üzerinde trafik kazası meydana geldi. Meydana gelen kazada seyir halindeki bir otomobil ile motosiklet çarpıştı.

Malatya’dan bir kaza haberi daha Otomobil ile motosiklet çarpıştı

1 yaralının bulunduğu olaya Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri tarafından müdahale edildi.

Malatya’dan bir kaza haberi daha Otomobil ile motosiklet çarpıştı

Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde bir otomobil ile motosiklet çarpıştı. Özalper Mahallesi, Yenibahar Caddesi üzerinde meydana gelen trafik kazasına Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri tarafından müdahale edilirken kaza sırasında yaralanan 1 vatandaş ilk müdahalenin ardından sağlık ekiplerine teslim edildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldığı bilgisi verildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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29 May 2024 - 23:17 Malatya- Asayiş

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