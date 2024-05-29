İnönü Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü taban puanları

İnönü Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü'nün yıllara göre taban puanları merak ediliyor. İşte İnönü Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü'nün taban puanları…

İnönü Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü'nün taban puanları şöyle:

2023 Taban Puanı: 254,72391

2022 Taban Puanı: 277,11738

2021 Taban Puanı: 230,86879

2020 Taban Puanı: 267.88591

2019 Taban Puanı: 281.91606

2018 Taban Puanı: 269,76

Yukarıdaki veriler, geçmiş yıllarda İnönü Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü'ne yerleşen öğrencilerin aldığı taban puanları gösteriyor. Bu puanlar her yıl değişebilmekte olup, öğrencilerin tercih döneminde güncel kılavuzlara ve üniversitenin resmi web sitesine başvurmaları tavsiye ediliyor.

HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM BÖLÜMÜ MEZUNLARI HANGİ ALANLARDA İŞ YAPABİLİRLER?

Halkla ilişkiler ve tanıtım bölümü mezunları genellikle iletişim, ilişki kurma ve tanıtım becerilerine sahip oldukları için çeşitli sektörlerde iş bulabilirler. İşte bu mezunların çalışabileceği bazı alanlar:

Kurumsal Halkla İlişkiler: Şirketlerin halkla ilişkiler departmanlarında, marka yönetimi, itibar yönetimi, medya ilişkileri gibi alanlarda çalışabilirler.

Kamu Halkla İlişkileri: Devlet kurumları, belediyeler veya kamu kuruluşlarında halkla ilişkiler uzmanı olarak görev alabilirler.

Ajanslar: Reklam ajansları, halkla ilişkiler ajansları veya dijital pazarlama ajanslarında müşteri ilişkileri uzmanı, medya ilişkileri uzmanı, veya proje yöneticisi olarak çalışabilirler.

Etkinlik Yönetimi: Etkinlik planlama ve yönetimi şirketlerinde etkinlik koordinatörü veya etkinlik yöneticisi olarak iş bulabilirler.

Kamu İlişkileri: Kamu kurumları veya sivil toplum kuruluşlarında kamu ilişkileri uzmanı olarak çalışabilirler.

Medya İlişkileri ve Medya Planlama: Medya ilişkileri ajanslarında veya medya planlama departmanlarında çalışabilirler.

Dijital Pazarlama ve Sosyal Medya Yönetimi: Dijital pazarlama ajanslarında veya şirketlerin pazarlama departmanlarında sosyal medya yöneticisi veya dijital pazarlama uzmanı olarak iş bulabilirler.

Kurumsal İletişim: Şirketlerin iletişim departmanlarında kurumsal iletişim uzmanı veya iç iletişim uzmanı olarak çalışabilirler.

Yazılı ve Görsel İletişim: İletişim materyallerinin hazırlanması ve dağıtımıyla ilgili görevlerde yer alabilirler.

Eğitim ve Danışmanlık: Halkla ilişkiler ve iletişim konularında eğitim vermek veya danışmanlık yapmak.

Halkla İlişkiler ve Tanıtım bölümü mezunları, iletişim becerileri ve stratejik düşünme yetenekleri sayesinde çeşitli sektörlerde iş bulabilirler ve kariyerlerini farklı alanlarda geliştirebilirler.