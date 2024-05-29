Iğdır'da 75 kilo metamfetamin ele geçirildi

Iğdır'da emniyet güçleri, zehir tacirlerine yönelik operasyonlarına devam ediyor. Son operasyonda, bir TIR'ın içerisinde yapılan aramada, gizli bölmede saklanmış halde 75 kilogram saf metamfetamin maddesi bulundu.

Ekiplerin ihbar üzerine takibe aldığı tırın aramasında ele geçirilen uyuşturucu madde, önemli bir başarı olarak kaydedildi. Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli şahıs, adli işlemlerin ardından "Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti" suçundan tutuklanarak Iğdır Kapalı Ceza ve İnfaz Kurumuna teslim edildi. Emniyet güçleri, uyuşturucu kaçakçılarına karşı mücadelelerini kararlılıkla sürdüreceklerini belirtti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı