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Adana'da kanlı aile içi çatışma: 1 ölü, 1 yaralı

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Adana'nın Yüreğir ilçesine bağlı Atakent Mahallesi'nde, bir kişi eski karısının kız kardeşi ve erkek arkadaşıyla yaşanan anlaşmazlık sonucu pompalı tüfekle ateş açtı. Olayda, kadın ağır yaralanırken, erkek arkadaş hayatını kaybetti.

Adana'da kanlı aile içi çatışma: 1 ölü, 1 yaralı mask
Adana'da kanlı aile içi çatışma: 1 ölü, 1 yaralı
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Adana'nın Yüreğir ilçesine bağlı Atakent Mahallesi'nde, bir kişi eski karısının kız kardeşi ve erkek arkadaşıyla yaşanan anlaşmazlık sonucu pompalı tüfekle ateş açtı. Olayda, kadın ağır yaralanırken, erkek arkadaş hayatını kaybetti.

Adana'da kanlı aile içi çatışma: 1 ölü, 1 yaralı

İddialara göre, ev sahibi Murat K. ile ayrıldığı eşinin kız kardeşi Deniz T. ve Deniz T.'nin erkek arkadaşı Şahan Uğurlu arasında yaşanan tartışma, kısa sürede şiddet eylemine dönüştü. Tartışmanın tırmanmasıyla Murat K., tüfekle Deniz T. ve Şahan Uğurlu'ya ateş açtı. İki genç, kanlar içinde yerde kalırken, saldırgan Murat K. olay yerinden kaçtı.

Adana'da kanlı aile içi çatışma: 1 ölü, 1 yaralı

Sağlık ekiplerinin olay yerine gelmesiyle yaralılar hastaneye sevk edildi. Ancak Şahan Uğurlu, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Deniz T.'nin durumunun ise kritik olduğu bildirildi. Şahan Uğurlu'nun cenazesi ise Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.  Polis ekipleri, şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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29 May 2024 - 23:04 - Asayiş

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