Fatih Sultan Mehmet’in bedduasını biliyor muydunuz?

Bugün 29 Mayıs 2024 ve bu tarih İstanbul’un Fethi’nin 571’inci yıl dönümü olması nedeniyle önem arz ediyor. Bir çağ açıp bir çağ kapatan bu tarihi olay anılmaya devam ederken dünyaca ünlü kuşatmanın ardından padişah Fatih Sultan Mehmet ile ilgili de bazı hikâyeler yer alıyor. Fatih Sultan Mehmet’in bedduası da bunlardan bir tanesi ve işte hikâyesi…

İstanbul’un Fethi birçok zorluklar ve yenilikler ile gerçekleştirilmiş bir askeri zafer ve bu fetihle ilgili birçok hikâye de rivayet ediliyor. Bir çağ açıp bir çağ kapatan ve dâhilikle yürütülen bu askeri zafer sonrasında ise Fatih Sultan Mehmet'in Bedduası olarak bilinen bir olay bulunuyor. Hikâyeye göre zorlu bir mücadele ve görülmemiş bir strateji ile İstanbul’u fetheden Fatih Sultan Mehmet bir kâhine İstanbul’un Osmanlılarda kalıp kalmayacağını soruyor ve birçok kişiye göre aldığı cevap bugünleri işaret ediyor.

2’NCİ MEHMED’İN BEDDUASI

Rivayete göre şehirde yaşayan ve İstanbul’un fethedileceğini bilen bir kâhine danışan padişah, İstanbul’un Türklerde kalıp kalmayacağını soruyor. Kâhin ise İstanbul’un hiçbir zaman savaşla işgal edilmeyeceğini ama mülklerin ve arsaların yabancılara satılacağını, bununla birlikte bir sürenin ardından İstanbul’un adeta yabancı toprağı olacağını söylüyor. Bunu duyan Fatih Sultan Mehmet Han ise sinirleniyor ve "Kendi arazisini yabancılara satanlar Allah'ın gazabına uğrasın" diye beddua ettiği söyleniyor.

TARİHÇİ SÜHEYL ÜNVER ANLATIYOR

Bu hikâyeyi tarihçi Süheyl Ünver, İstanbul Risaleleri kitabında şu şekilde anlatıyor:

“Fatih İstanbul'u alıp da alayla Ayasofya önüne geldiği zaman derinden derine bir inilti işitti. Sesin geldiği tarafa bir adam gönderdi. Sakalları uzamış, hali perişan bir keşiş bulup getirdiler. Huzura çıkardılar. Korktu, teskin ettiler. ‘Niçin hapsedildin?’ diye sordular. Keşiş fala baktığını ve kuşatma hazırlıkları sırasında Konstantin'in kendisini çağırıp İstanbul'u Türklerin alıp almayacağını bildirmek için remil atmasını söylediğini, remilde İstanbul'un Türklerin eline geçeceğini söylemesi üzerinde de Konstantin'in kızarak onu zindana attırdığını hikâye ederek ‘Ve şimdi karşınızda bulunuyorum, demek ki falım doğru imiş.’ Bunun üzerine Fatih de İstanbul'un kendi elinden çıkıp çıkmayacağına dair remil atmasını ve doğruyu söylerse ödüllendirileceğini bildirdi. Keşiş remil attı ve şöyle dedi, ‘İstanbul Türklerin elinden harp ve darp ile çıkmayacak, lakin öyle bir zaman gelecek ki emlak ve arazileriniz satılacak, bu suretle İstanbul Türk malı olmaktan çıkacak.’ Bu falın bildirdiği sonuçtan büyük üzüntü duyan Fatih ellerini kaldırarak, 'İstanbul'da edindiğim yerleri ecnebilere satanlar, Allah'ın gazabına uğrasınlar!' diye beddua etti.”