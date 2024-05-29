Malatya’da kaza yapan araç ters döndü

Malatya’nın Battalgazi ilçesine bağlı Üçbağlar Mahallesi, Buhara Caddesi üzerinde seyir halinde ilerleyen bir araç kaza yaparak ters döndü.

Meydana gelen kazaya Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri tarafından çevre güvenliği sağlanarak müdahale edildi.

Üçbağlar Mahallesi, Buhara Caddesi üzerinde seyir halinde ilerleyen bir araç tek taraflı kaza yaparak ters döndü. Kazanın nasıl gerçekleştiği tam olarak öğrenilemezken ters dönen araca Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri tarafından müdahale edildi. Meydana gelen kaza ile ilgili inceleme başlatıldığı belirtildi.

Kaynak: BÜLTEN