- Asayiş

Malatya’da kaza yapan araç ters döndü

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Malatya’nın Battalgazi ilçesine bağlı Üçbağlar Mahallesi, Buhara Caddesi üzerinde seyir halinde ilerleyen bir araç kaza yaparak ters döndü.

Malatya’da kaza yapan araç ters döndü mask
Malatya’da kaza yapan araç ters döndü
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Malatya’nın Battalgazi ilçesine bağlı Üçbağlar Mahallesi, Buhara Caddesi üzerinde seyir halinde ilerleyen bir araç kaza yaparak ters döndü.

Malatya’da kaza yapan araç ters döndü

Meydana gelen kazaya Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri tarafından çevre güvenliği sağlanarak müdahale edildi.

Malatya’da kaza yapan araç ters döndü

Üçbağlar Mahallesi, Buhara Caddesi üzerinde seyir halinde ilerleyen bir araç tek taraflı kaza yaparak ters döndü. Kazanın nasıl gerçekleştiği tam olarak öğrenilemezken ters dönen araca Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri tarafından müdahale edildi. Meydana gelen kaza ile ilgili inceleme başlatıldığı belirtildi. 

Kaynak: BÜLTEN
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29 May 2024 - 22:47 Malatya- Asayiş

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