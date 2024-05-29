Esenlik indirim çadırında izdiham Alışveriş eziyete dönüştü

Malatya Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden olan Esenlik marketlerde 34’üncü yıl dönümüne özel kampanya düzenledi. Kampanyaya yönelik olarak Malatya Büyükşehir Belediye binası arkasına kurulan çadır ile indirimli ürünler sunuldu. Yapılan indirimleri duyan vatandaşlar çadıra akın ederken indirim çadırında izdiham oluştuğu, sık sık tartışmaların yaşandığı göze çarptı.

Malatya Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden olan Esenlik marketlerde, 34’üncü yıl dönümüne özel olarak kurulan indirim çadırında, 134 çeşit temel ihtiyaç malzemesinde indirim yapıldı. Malatya Büyükşehir Belediye binası arkasına kurulan çadır ile yüzde 34’ten az olmamak kaydıyla ürünlerde fiyat indirimine gidilirken vatandaşlar çadıra adeta akın etti.

BİTMEK BİLMEYEN KASA SIRASI VE İZDİHAM

7 gün kurulacak olan indirim çadırında izdiham yaşanırken uzayan kasa kuyruklarında sık sık tartışma yaşandığı belirtildi. Vatandaşlar için eziyete dönüşen alışverişte ürünlerin zaman zaman yerlere düştüğü, dizilen ürünlerin devrildiği, insanların aynı üründen onlarca aldığı bildirildi. Stokların her gün eşit miktarda sunulduğu indirim çadırına sığmayan vatandaşların ise dışarıya taştığı göze çarptı.

Dışarıya taşan kalabalık arasında bulunan yaşlı vatandaşların ise ayakta durmakta zorluk yaşayarak kuyrukları terk ettikleri görüldü. Ortaya çıkan izdiham ve bitmek bilmeyen kuyruklar ise vatandaşlar için eziyete dönüştü.