Malatya’da kaza tartışmaya dönüştü

Bugün saat 19.00 sıralarında Malatya- Elazığ karayolu Hava Lojmanları kavşağında iki aracın karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralanırken meydana gelen kaza sonrasında taraflar arasında tartışma çıktı.

Kaza sonrası çıkan tartışmaya ise polis ekipleri tarafından müdahale edildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldığı bildirildi.

Kaza, 19.00 sıralarında Malatya-Elazığ karayolu Hava Lojmanları kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bölgede seyir halinde olan O.K.K. idaresindeki hafif ticari araç ile İ.S.Ö. yönetimindeki otomobil kavşakta çarpıştı.

Kazada hafif ticari aracın sürücüsü yaralanırken, yaralının yakınları ile otomobil sürücüsü arasında tartışma çıktı. İhbar üzerine bölgeye polis ile sağlık ekipleri sevk edildi. Taraflar arasındaki tartışmaya polis müdahale ederken, yaralı ise Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı