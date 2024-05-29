- Asayiş

Malatya’da kaza tartışmaya dönüştü

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Bugün saat 19.00 sıralarında Malatya-Elazığ karayolu Hava Lojmanları kavşağında iki aracın karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralanırken meydana gelen kaza sonrasında taraflar arasında tartışma çıktı. Kaza sonrası çıkan tartışmaya ise polis ekipleri tarafından müdahale edildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldığı bildirildi.

Malatya’da kaza tartışmaya dönüştü mask
Malatya’da kaza tartışmaya dönüştü
Malatya’da kaza tartışmaya dönüştü
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Bugün saat 19.00 sıralarında Malatya- Elazığ karayolu Hava Lojmanları kavşağında iki aracın karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralanırken meydana gelen kaza sonrasında taraflar arasında tartışma çıktı.

Malatya’da kaza tartışmaya dönüştü

Kaza sonrası çıkan tartışmaya ise polis ekipleri tarafından müdahale edildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldığı bildirildi.

Malatya’da kaza tartışmaya dönüştü

Kaza, 19.00 sıralarında Malatya-Elazığ karayolu Hava Lojmanları kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bölgede seyir halinde olan O.K.K. idaresindeki hafif ticari araç ile İ.S.Ö. yönetimindeki otomobil kavşakta çarpıştı.

Malatya’da kaza tartışmaya dönüştü

Kazada hafif ticari aracın sürücüsü yaralanırken, yaralının yakınları ile otomobil sürücüsü arasında tartışma çıktı. İhbar üzerine bölgeye polis ile sağlık ekipleri sevk edildi. Taraflar arasındaki tartışmaya polis müdahale ederken, yaralı ise Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. 

Malatya’da kaza tartışmaya dönüştü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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29 May 2024 - 21:56 Malatya- Asayiş

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